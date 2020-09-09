Белый дом: США работают, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает насилие в Беларуси 9 9.09.2020, 21:30

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США чрезвычайно обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека в Беларуси.

В США всерьез обеспокоены данными о продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, заявила в среду представитель Белого дома Кейли Макэнани, передает interfax.by.

"США чрезвычайно обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси", - сказала она на брифинге, отметив, в частности, что поступают данные о "случаях похищения представителей оппозиции, насильственного выдворения оппозиционеров из страны".

Макэнани отметила, что "США работают со своими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает это насилие".

Она также указала, что прошедшие в Беларуси выборы не были "ни честными, ни справедливыми".

"США призывают немедленно освободить людей, задержанных без законных оснований", - подчеркнула представитель Белого дома.

В Беларуси почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа.

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