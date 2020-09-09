Приорбанк ввел ограничения по кредитным картам 9 9.09.2020, 22:16

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Введены ограничения по сумме в день, на которую можно совершать покупки, и снятия наличных.

Приорбанк с 9 сентября ввел изменения в использовании кредитных карт. В частности, введены ограничения по сумме в день, на которую можно совершать покупки, и снятия наличных. Tut.by попытался узнать, в чем причина нововведений и на какие кредитные карты они распространятся.

Приорбанк 8 сентября сообщил на сайте, что с 9 числа будет временно изменен порядок использования его кредитных карточек. Как пояснили нам в контакт-центре банка, нововведения коснутся только возобновляемых кредитных карт.

Во-первых, с 9 сентября в белорусских офлайновых и интернет-магазинах и компаниях можно будет в день оплатить товары и услуги стоимостью не больше 300 рублей, в том числе и в рассрочку. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом.

Во-вторых, снять наличку с кредитной карты уже невозможно. Третье ограничение — переводы с кредитной карты на карту через интернет или мобильный банк стали недоступны. Оплатить что-то дистанционно теперь тоже не получится.

«Обращаем ваше внимание, что порядок совершения операций по пополнению денежных (зачислению) средств на кредитную карточку остался без изменений», написано на сайте банка.

Почему были введены ограничения, в контакт-центре банка не пояснили. Сказали лишь, что «данное решение было принято банком». На какой срок, сориентировать не могут.

Интересно, что о нововведениях сообщили всего за день до вступления их в действие. Если бы клиенты узнали раньше, то могли бы успеть совершить какие-то покупки, которые планировали.

— Банк уведомляет клиентов согласно общим условиям банковского обслуживания. Банк вправе в одностороннем порядке самостоятельно устанавливать, изменять полностью или частично лимиты совершения операций с предварительным уведомлением держателей не менее чем за один день путем размещения данной информации на информационных стендах банка и в сети Интернет у себя на сайте, — прокомментировали в контакт-центре Приорбанка.

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