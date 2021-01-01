Жители «Маяка Минска» встретили Новый год под громогласное «Жыве Беларусь!» 1.01.2021, 11:03

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Достойное начало года победы.

Жилищный комплекс «Маяк Минска» красиво встретил Новый год.

На оцепленную милицией елку возле Национальной библиотеки никто не пошел, местные жители встречали праздник на бульваре Пикассо, который является частью жилого комплекса.

Люди скандировали «Жыве Беларусь!» и «Верым, можам, пераможам!».

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