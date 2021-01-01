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Барановичи вышли на марш прямо в новогоднюю ночь

  • 1.01.2021, 11:31
  • 1,478
Барановичи вышли на марш прямо в новогоднюю ночь

Жители микрорайона Южный достойно начали год Зубра.

Сегодня ночью в Барановичах шел проливной дождь. Но это не помешало жителям Южного микрорайона выйти на прогулку, сообщил Charter97.org читатель.

С Новым годом, Беларусь!

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