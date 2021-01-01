Главный новогодний ритуал на Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилось в телешоу 1.01.2021, 11:42

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Главный новогодний ритуал на Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилось в телешоу

Знаменитая площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке, где в новогоднюю ночь обычно собираются тысячи празднующих, на этот раз была почти пуста из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает «Голос Америки».

Однако праздничная программа все же состоялась.

По традиции, приход нового 2021 года возвестило падение хрустального шара, за которым впервые с 1907 года не наблюдала толпа зрителей.

Вместо этого процесс транслировался в прямом эфире в интернете и по телевидению.

В новогоднем телеэфире также участвовали такие звезды, как Глория Гейнор, рэпер Pitbull, Анитта, Дженнифер Лопес и многие другие.

Вход на Таймс-сквер в Нью-Йорке был перекрыт.

Лишь небольшая группа приглашенных гостей, включая медработников и других специалистов, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией, была допущена, чтобы посмотреть, как на главной площади города падает традиционный новогодний шар.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что всем остальным следует оставаться дома и смотреть программу новогодних торжеств по телевизору.

Обычно 31-го декабря десятки тысяч людей заполняют кварталы вокруг Таймс-сквер, часами стоят на холоде, ожидая, когда хрустальный шар медленно опустится в последние секунды года.

Более 25 тысяч жителей Нью-Йорка умерли от коронавирусной инфекции в уходящем году.

Поскольку в США ежедневные подсчеты случаев заражения остаются неутешительными, бары, рестораны и другие места большого скопления людей закрываются или работают с большими ограничениями.

В Лас-Вегасе, Бостоне, других городах праздничные фейерверки были отменены. Организаторы ежегодного фестиваля искусств «Первая ночь» в Бостоне в канун Нового года устроили шесть часов музыкальной онлайн-трансляции.

Торжества были отменены и с других городах мира.

Как и каждый год, небо над зданием Сиднейского оперного театра озарилось сине-золотыми огнями, но на этот раз набережные были непривычно пустынны.

По всему миру тяжелый уходящий год провожали в обстановке ограничений и предосторожностей.

На телебашне в Пекине не устроили традиционное световое шоу. Трафальгарская площадь в Лондоне, Красная площадь в Москве и площадь Пуэрта-дель-Соль в Мадриде были перекрыты.

На площади святого Петра в Риме не было привычной толпы празднующих, Папа римский не проводил праздничную мессу, от традиционных новогодних прыжков в Тибр тоже отказались.

Некоторые города, подобно Сиднею, решили запускать фейерверки над пустыми улицами. Другие, как Лондон и Париж, вовсе отменили салюты. В Париже, Риме и Стамбуле действует комендантский час.

С прошлого Нового года в мире заразились 82 миллиона человек, более 1,7 миллиона умерли. Хотя появление вакцин дает надежду на позитивные изменения, год завершается на весьма мрачной ноте.

Об этом говорила в своем 16-м новогоднем обращении канцлер Германии Ангела Меркель.

«Могу сказать без преувеличения: ни разу за последние 15 лет уходящий год не был таким тяжелым. И еще никогда мы не смотрели в наступающий год с такой надеждой, несмотря на все волнения и некоторый скептицизм», – отметила она.

В Германии запретили продажи фейерверков, чтобы избежать скопления людей на улицах. Власти Берлина предупредили, что нарушителей будут наказывать.

Однако в китайском городе Ухань, где год назад началась пандемия, тысячи людей собрались на улицах, чтобы проводить уходящий год.

По традиции, сотни людей собрались у старинного здания таможни – одного из самых популярных мест для встречи Нового года. Когда часы на здании пробили полночь, многие запускали в небо шары, аплодировали и выкрикивали поздравления.

За порядком строго следила полиция. Нескольких человек предупредили, что нужно надеть маски, если они хотят остаться. Однако в целом празднование прошло в мирной и расслабленной атмосфере.

В Ухане уже несколько месяцев практически нет случаев заражения, а в последние дни началась вакцинация отдельных групп населения.

В Северной Корее вирус праздничным мероприятиям не помешал. По государственным каналам показывали людей в масках, собирающихся на главной площади Пхеньяна, чтобы посмотреть концерт и салют.

На мадридской площади Пуэрта-дель-Соль, где испанцы обычно отсчитывают последние секунды до полуночи, съедая по виноградинке на каждый удар часов, установили заграждения.

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