Aстрономический календарь для белорусов на 2021 год

Aстрономический календарь для белорусов на 2021 год2
- 1.01.2021, 12:13
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Что ждет жителей нашей страны в этом году?
Команда Astrobel Team составила астрономический календарь на 2021 год для Беларуси. Рассказываем, что нас ждет в этом году.
В 2020 году было много интересных астрономических событий: многообразие метеорных потоков, противостояния планет, а особенно — планеты Марс, прохождение планеты Венера по скоплению «Плеяды», наблюдение серебристых облаков и, конечно же, комета NEOWISE, которая вернется к нам только через семь тысяч лет.
Настало время посмотреть, что же будет в 2021-м.
Январь
03.01.2021 — сближение Луны со звездой Регул (1,3m) на ночном небе.
04.01.2021 — максимум действия метеорного потока Квадрантиды (ZHR-120).
16.01.2021 — покрытие Луной звезды «тау Водолея» (4,0m) на вечернем небе.
20.01.2021 — сближение планет Марс и Уран на вечернем небе.
21.01.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.
Февраль
03.02.2021 — сближение Луны со звездой Спика (0,9m) на ночном небе.
06.02.2021 — сближение планет Венера и Сатурн на утреннем небе.
25.02.2021 — покрытие Луной звезды «гамма Рака» (4,6m) на утреннем небе.
Март
01−31.03.2021 — условия для проведения марафона Мессье (любители астрономии каждый год пытаются за одну ночь провести наблюдения всех объектов из знаменитого каталога, который составил в конце XVIII века астроном Шарль Мессье).
04.03.2021 — сближение планеты Марс и скопления «Плеяды» на вечернем небе.
04.03.2021 — противостояние астероида Веста, максимальный блеск 5,8m.
05.03.2021 — сближение планет Меркурий и Юпитер на утреннем небе.
19.03.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.
20.03.2021 — день весеннего равноденствия.
27.03.2021 — покрытие Луной звезды «ипсилон Девы» (4,0m) на вечернем небе.
Апрель
12.04.2021 — Международный день космонавтики.
17.04.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.
19.04.2021 — покрытие Луной звезды «каппа Близнецов» (3,5m) на вечернем небе.
22.04.2021 — максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR — 20).
27.04.2021 — суперлуние (первое в 2021 году).
Май
05.05.2021 — максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды (ZHR — 20).
05.05.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на утреннем небе.
15.05.2021 — весенний Международный день астрономии.
19.05.2021 — сближение Луны со звездой Регул (1,3m) на вечернем небе.
26.05.2021 — суперлуние (второе в 2021 году, максимальное сближение Луны и Земли).
28.05.2021 — сближение планет Меркурий и Венера на вечернем небе.
31.05.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на утреннем небе.
Июнь
01−30.06.2021 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси.
10.06.2021 — частное солнечное затмение (видимость из РБ, начало — 13.07, окончание — 15.08).
13.06.2021 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе.
20.06.2021 — день летнего солнцестояния.
24.06.2021 — суперлуние (третье и последнее в 2021 году).
29.06.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на ночном небе.
Июль
01−15.07.2021 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси.
08.07.2021 — сближение Луны и планеты Меркурий на утреннем небе.
13.07.2021 — сближение планет Венера и Марс на вечернем небе.
25.07.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на ночном небе.
Август
01.08.2021 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе.
02.08.2021 — противостояние планеты Сатурн, максимальный блеск 0,4m.
03.08.2021 — сближение Луны и скопления «Гиады» на ночном небе.
12.08.2021 — максимум действия метеорного потока Персеиды (ZHR 80−100).
20.08.2021 — противостояние планеты Юпитер, максимальный блеск -2,8m.
21.08.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на ночном небе.
30.08.2021 — сближение Луны со скоплениями «Гиады» и «Плеяды» на ночном небе.
Сентябрь
02.09.2021 — покрытие Луной звезды «эпсилон Близнецов» (3,0m) на ночном небе.
14.09.2021 — противостояние планеты Нептун, максимальный блеск 7,8m.
17.09.2021 — сближение Луны с планетами Юпитер и Сатурн на ночном небе.
22.09.2021 — день осеннего равноденствия.
26.09.2021 — сближение Луны со скоплением «Плеяды» на утреннем небе.
Октябрь
08.10.2021 — максимум действия метеорного потока Дракониды (ZHR — переменное).
09.10.2021 — осенний Международный день астрономии.
09.10.2021 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе.
15.10.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе.
21.10.2021 — максимум действия метеорного потока Ориониды (ZHR — 20).
22.10.2021 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе.
Ноябрь
04.11.2021 — противостояние планеты Уран, максимальный блеск 5,8m.
08.11.2021 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе.
10.11.2021 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе.
10.11.2021 — сближение планет Меркурий и Марс на утреннем небе.
11.11.2021 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе.
17.11.2021 — максимум действия метеорного потока Леониды (ZHR — 20).
20.11.2021 — сближение Луны со скоплениями «Гиады» и «Плеяды» на ночном небе.
27.11.2021 — противостояние малой планеты Церера, максимальный блеск 6,8m.
Декабрь
14.12.2021 — максимум действия метеорного потока Геминиды (ZHR — 120).
17.12.2021 — сближение Луны со скоплением «Гиады» на вечернем небе.
21.12.2021 — день зимнего солнцестояния.
22.12.2021 — максимум действия метеорного потока Урсиды (ZHR — 10).
28.12.2021 — сближение Луны со звездой Спика (0,9m) на утреннем небе