«Супергерои существуют»: Зеленский записал необычное обращение к украинцам 6 1.01.2021, 12:19

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фото:president.gov.ua

Президент Украины начал с серьезным видом с трибуны выступать перед детьми, но быстро поменял формат.

Президент Украины вновь необычно обратился к украинцам. На видео Владимир Зеленский начал с серьезным видом с трибуны выступать перед детьми.

Те зевает, им неинтересно. «Скучно?» - спрашивает Зеленский. «Да» — отвечают дети. Тогда он начинает простыми словами объяснять малышам, почему этот год неплохой и почему украинцы — супергерои. Супергерои — медики, пожарные, водители скорой и т.д.

Он перешел на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живет по московскому времени, и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — сказал Зеленский.

В своем поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что в Украине наступит мир.

«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».

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