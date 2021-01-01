«Крыса, уходи!»: как минские дворы встречали Новый год 1.01.2021, 12:44

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Революция продолжалась в ночь на 1 января.

В Минске из окон многоэтажек в 23.34 кричали «Уходи!», а после полуночи выходили на улицу, чтобы отметить Новый год с соседями, пишет tut.by

Фото: читатель TUT.BY

В последние месяцы 2020-го люди иронично шутили: «В этом году Новый год для белорусов начнется в 23.34» (отсылка к названию самой популярной статьи КоАП, по которой судили участников протестов после выборов президента Беларуси).

Шутка даром не прошла: отмечать праздник во дворах начали еще до полуночи.

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

В Грушевке жители многоэтажек массово кричали: «Уходи!» и «Уходи, крыса!». Были и окна, откуда под Новый год звучала песня «Перемен» Цоя.

В этом году вместо обращения нелегитимного узурпатора многие смотрели обращение Светланы Тихановской.

В некоторых минских кварталах люди проецировали поздравление Светланы на стены домов и слушали его вместе во дворе. Фотографий таких массовых прослушиваний обращения Таракана журналистам не попадалось.

Активно встречали вместе Новый год жители «Маяка Минска», Новой Боровой, Брилевичей, Спортивной, удалось собраться вместе на улице некоторым соседям с «Площади перемен» .

Люди выносили на улицу столы с угощениями, украшали дворы фонариками, поэтому праздничную атмосферу в некоторых кварталах, несмотря на дождливую погоду, удалось создать.

Судя по редким фото в сети, площадки для праздников, централизованно организованные районными администрациями в разных точках Минска, были пустынными.

Портал заканчивает подборку позитивным видео, которое прислала минчанка, которая болеет коронавирусом и в Новый год была в изоляции.

Близкие люди пришли ее поздравить под окна: прямо с украшенной гирляндами елкой.

— Жыве Новы год! — кричала под окнами семья.

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

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