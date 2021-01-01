В Беларуси официально ввели новый транспортный налог 18 1.01.2021, 12:59

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Положение вступает в силу сегодня, 1 января.

В Беларуси с 1 января отменяется госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении — теперь вместо нее будет транспортный налог. Это предусмотрено законом «Об изменении Налогового кодекса», который был опубликован сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.

Положение о транспортном налоге вступает в силу сегодня, 1 января.

Платить будут все. Объясняем, как будет работать новая версия «дорожного налога»

В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.

Ставки налога в сравнении с госпошлиной снизятся. Размер транспортного налога для физических лиц будет зависеть от веса и возраста машины:

За автомобиль массой до 1,5 тонны ставка налога — 61 рубль;

более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны — 81 рубль;

более 1,75 тонны, но не более 2 тонн — 102 рубля;

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны — 122 рубля;

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны — 142 рубля;

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн — 162 рубля;

более 3 тонн — 223 рубля;

мотоцикл — 41 рубль.

Предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров снизят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы местного управления и самоуправления смогут полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, зарегистрированных до 1 января 1992 года.

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