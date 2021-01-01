Медики выяснили, от какого алкогольного напитка наступает самое сильное похмелье 6 1.01.2021, 13:09

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Это знание очень пригодится после встречи Нового года.

Пока одни великие умы исследуют космос и изобретают вакцину от коронавируса, другие заняты не менее важной проблемой — исследуют похмелье. Согласитесь, от этих последствий страдает не меньше населения, чем от различных заболеваний и прочих проблем, пишет healthinfo.ua.

Целая группа ученых, не щадя себя, изучают последствия возлияний и способы избежать неприятных ощущений. Пока им удалось ценой немыслимых усилий установить зависимость похмелья от цвета выпитого накануне.

Как выяснилось, чем сильнее окрашен напиток, тем сильнее отреагирует на него организм через несколько часов после употребления.

Все дело в том, что различные примеси, благодаря которым алкоголь приобретает цвет и вкус, являются токсинами. Они отравляют организм.

Соответственно, чем более выражено окрашен напиток в бокале, тем ярче вы это прочувствуете впоследствии. Исследователи даже составили таблицу алкоголя по степени проявления похмелья.

Самым похмельным они назвали виски, затем, по убывающей, располагаются: темный ром, бурбон, красное вино, бренди.

Отдельной строкой стоят различные коктейли, в которых вообще намешано всего, что только можно. От них не только на утро будет больно, но еще и стыдно, потому что половину геройских поступков потом расскажут более трезвые очевидцы.

Не стоит злоупотреблять и пивом, которое вроде бы считается слабоалкогольным, а значит не опасным напитком. Дело в том, что выпить его можно гораздо больше, чем крепкого алкоголя. А это приводит к обезвоживанию организма. В том числе и мозга, который реагирует на это своим недовольством, проявленным болью внешней оболочки, то есть головной.

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