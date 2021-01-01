СМИ: Китай мешает охоте за источниками коронавируса 4 1.01.2021, 13:19

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Что скрывают власти КНР?

Группа исследователей летучих мышей, посетившая недавно Ухань, смогла взять образцы тканей, но их конфисковали. Специалистам по коронавирусам якобы приказали не разговаривать с прессой.

Группу журналистов Associated Press якобы преследовали полицейские в штатском на нескольких машинах, которые заблокировали доступ к дорогам и объектам, пишет nv.ua.

По прошествии более года с тех пор, как первый известный человек был заражен коронавирусом, расследование AP показывает, что китайское правительство строго контролирует все исследования его происхождения, ограничивая некоторые из них, одновременно активно продвигая второстепенные теории о том, что он мог прибыть не из Китая.

Правительство раздает гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса на юге Китая и связанным с вооруженными силами. Но он следит за их выводами и требует, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой правительством Китая, по прямому приказу президента Си Цзиньпина.

«Что они нашли? Может быть, их данные не были окончательными, или они скрыли данные по какой-то политической причине. Я не знаю … Хотел бы я знать» — спросил Грегори Грей, эпидемиолог из Университета Дьюка, курирующий лабораторию в Китае, изучающую передачу инфекционных заболеваний от животных людям.

Расследование AP было основано на десятках интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также на публичных уведомлениях, утечках электронных писем, внутренних данных и документах из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Это показывает образец государственной тайны и контроля сверху вниз, который был очевиден на протяжении всей пандемии.

Эта политика властей отсрочила предупреждение о пандемии, заблокировала обмен информацией со Всемирной организацией здравоохранения и затруднила раннее тестирование. Ученые, знакомые с системой здравоохранения Китая, говорят, что те же методы применимы и к исследованиям.

«Они отбирают только тех, кому можно доверять, тех, кого они могут контролировать», — сказал эксперт по общественному здравоохранению, который регулярно работает с Китайским CDC, отказавшись назвать свое имя из опасения возмездия. «Военные команды и другие работают над этим, но будет ли оно будет опубликовано все зависит от результата».

Исследование происхождения COVID-19 имеет решающее значение для предотвращения будущих пандемий. Хотя международная группа Всемирной организации здравоохранения планирует посетить Китай в начале января, чтобы выяснить, что послужило началом пандемии, ее члены и повестка дня должны были быть одобрены Китаем.

Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что отказ Китая предоставить дополнительный доступ международным ученым поставил под угрозу глобальное сотрудничество, которое выявило источник вспышки атипичной пневмонии почти два десятилетия назад. Джонна Мазет, исполнительный директор-учредитель UC Davis One Health Institute, сказала, что отсутствие сотрудничества между китайскими и американскими учеными был «разочарованием», а неспособность американских ученых работать в Китае — «разрушительным».

"Существует так много предположений о происхождении этого вируса", — сказал Мазет. «Нам нужно сделать шаг назад … и позволить ученым получить реальный ответ, даже не указывая пальцем».

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