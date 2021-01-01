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Минчане проигнорировали шабаш Таракана

  • 1.01.2021, 13:29
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Минчане проигнорировали шабаш Таракана

Столичные дворы праздновали Новый год в компании боевых товарищей.

Телеграм-канал «Белсат» опубликовал видео «безудержного веселья» с пустых улиц и проспектов в центре Минска, где, по мнению прислужников Таракана, должны были пройти празднования Нового года.

В то же время в столичных дворах, ставших очагами, революции, было многолюдно, уютно и мило. Минчане праздновали Новый год в компании своих боевых товарищей, с которыми каждый день выходят на протесты.

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