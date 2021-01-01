Как мир встретил 2021 год: яркий фоторепортаж 1.01.2021, 13:59

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От Сиднея до Нью-Йорка.

Издание РБК опубликовало фоторепортаж о том, как встречали Новый год во всем мире.

Ухань, Китай

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Сидней, Австралия

Фото: Mark Baker / AP

Бейрут, Ливан

Фото: Hussein Malla / AP

Москва, Россия

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Фото: Lucas Landau / Reuters

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Эстелья, Испания

Фото: Alvaro Barrientos / AP

Афины, Греция

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Тайбэй, Тайвань

Фото: Gene Wang / Getty Images

Лондон, Великобритания

Фото: Victoria Jones / PA Wire / ТАСС

Роттердам, Нидерланды

Фото: Robin Utrecht / EPA / ТАСС

Инсбрук, Австрия

Фото: Craig Ruttle / AP

Нью-Йорк, США

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