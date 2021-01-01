Семь важных дел, которые нужно сделать 1 января для здоровья 2 1.01.2021, 15:33

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Не спешите доедать салатики: в первый день нового года есть дела поинтереснее!

В Новый год хочется много начать заново, с чистого листа и непременно правильно. Многие из нас строят планы, пишут списки целей и дают себе новогодние обещания. Мы не знаем, что именно вы попросили у Деда Мороза и загадаете под куранты, но мы знаем, что стоит сделать за время новогодних каникул, чтобы 2021 год был здоровым и удачным, пишет healthinfo.ua.

Начните со здорового завтрака

1 января – традиционный день доедания салатиков и горячего, оставшихся от праздника. Но мы предлагаем вам сломать эту традицию и начать новый год пусть и с позднего, но здорового завтрака. Соберитесь всей семьей, приготовьте что-нибудь полезное – например, овсянку с ягодами, яичницу со свежими овощами или тосты с авокадо – и проведите первое утро года в приятном общении с родными и близкими.

Выберете новый вид активности

Самая подходящий вид спорта – это тот, которым вы будете заниматься регулярно. Если весь уходящий год вы буквально за уши тащили себя в спортзал или бассейн, возможно, вам стоит подыскать что-то новенькое? Каникулы – самое подходящее время, чтобы попробовать несколько разных видов физической активности и выбрать то, что действительно понравится.

Скачайте приложение для медитации

Медитация – пожалуй, лучшее средство борьбы со стрессом, а также эффективный способ уменьшения симптомов депрессии и тревожности, а также уменьшения хронической боли. Попробуйте скачать одно из многочисленных приложений для медитации – они не дадут вам пропускать сеансы и помогут сделать процесс более эффективным.

Выберите маленькую цель

Цели, которые мы ставим перед собой, но по каким-то причинам не можем достичь, в итоге из источника ресурса превращаются в повод для тревог и самоедства. Другое дело – маленькая цель, которую вы сможете реализовать буквально в течение ближайшего часа. Запланируйте прогулку, небольшую разминку или встречу с друзьями – и осуществите задуманное не откладывая. Сами удивитесь, сколько энергии у вас появится!

Напишите список благодарностей

Итоги года принято подводить в декабре, но зимние каникулы – отличное время, чтобы вспомнить, кого и за что нам хотелось бы поблагодарить в уходящем году. Попробуйте сделать это своей постоянной привычкой: каждый вечер вспоминать, что хорошего, достойного благодарности, произошло с вами сегодня.

Отоспитесь

Зачем еще нужны каникулы, если не для отдыха? Пообещайте себе каждый день новогодних каникул спать днем хотя бы 40 минут – это улучшит не только ваше самочувствие, но и настроение. И повысит ваше чувство счастья.

Запланируйте встречу с друзьями – и без алкоголя

Общение – это настоящая роскошь и драгоценность, которую, к сожалению, мы редко позволяем себе в повседневной жизни. На каникулах организуйте хотя бы одну встречу с самыми близкими друзьями и родными – и посвятите ее общению, играм, совместным активностям. И постарайтесь обойтись без алкоголя – для настоящих близких этот «клей» совершенно не нужен!

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