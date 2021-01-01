Президент Польши: Мы приветствуем 2021 год более умными благодаря полученному опыту 1.01.2021, 16:07

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Анджей Дуда

Фото: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Анджей Дуда выразил уверенность, что наступает хороший год для Польши и поляков.

«Я уверен, что это будет хороший год для Польши и поляков», - отметил в новогоднем телеобращении президент Польши Анджей Дуда, сообщает «Польское радио».

«В наступающем году мы должны укрепить польскую экономику. От нас самих зависит, как быстро мы вернемся на путь динамичного роста, - сказал президент Анджей Дуда в новогоднем обращении к нации. «Мы приветствуем 2021 год более умными благодаря трудному опыту, надеясь, что следующий год будет лучше, чем 2020», - сказал глава польского государства.

Президент Андрей Дуда подчеркнул, что в 2020 году из-за пандемий коронавируса всем пришлось изменить образ жизни. «Повседневная жизнь во времена пандемии сильнее, чем раньше, заставила нас понять, насколько мы нуждаемся во взаимопомощи. Это было время, требующее от нас большой сердечности, открытости, готовности оказать помощь и поддержку другому человеку. «Желаю всем, чтобы это добро осталось с нами и в нас также после окончания пандемии», - сказал президент Дуда.

«Давайте, встретим Новый 2021 год уверенными в свои силы и с надеждой на решение всех задач, которые в эти ближайшие двенадцать месяцев ждут нас в личной и профессиональной жизни. Я уверен, что это будет хороший год для Польши и поляков», - отметил в новогоднем обращении президент Польши Анджей Дуда.

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