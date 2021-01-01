В Китае выявили новый штамм коронавируса 1.01.2021, 16:27

1,818

Студентка сдала тест в Шанхае 14 декабря.

Новый штамм коронавируса, выявленного в Великобритании, обнаружен в Китае. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Новый штамм выявили у студентки, вернувшейся из Великобритании. Она сдала тест в Шанхае 14 декабря. Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что выявленный случай представляет серьезную угрозу для контроля за COVID-19 в стране.

О появлении новой мутации COVID-19 стало известно в середине декабря. По словам медиков, распространяется она на 70 процентов быстрее обычного штамма, но не представляет для пациентов большей угрозы.

За последние две недели из-за нового штамма коронавируса более 20 стран приостановили с Великобританией авиасообщение. Новая мутация COVID-19 выявлена у пациентов в некоторых странах Евросоюза, Азии и Ближнего Востока. В Лондоне и его окрестностях введен жесткий карантин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».