Юрий Шевчук, Илья Лагутенко, Андрей Макаревич и другие звезды поздравили белорусов с Новым годом 1.01.2021, 16:35

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Весь мир восхищается мужеством и стойкостью нашего народа.

Кажется, что в 2020 году за нами следил весь мир: белорусам сопереживали, нас поддерживали, за нас молились. Многие известные люди выразили свое отношение к тому, что происходило в Минске и других городах, а сегодня они желают нашей стране только хороших сценариев. Позитив от звезд русского рока и не только — в новогодней подборке Onliner.

Юрий Шевчук: самое главное — не потерять человечность!

ДДТ — «2020»

Олег Собчук: здоровья, терпения, мужества!

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян — «Героям»

Илья Лагутенко: любим и уважаем белорусов! (+ подарок: песня «Тот день когда»)

Найк Борзов: люблю вас. Любви вам!

Найк Борзов — «Верхом на звезде»

Борис Гребенщиков: мира вам в следующем году!

«Аквариум» — «Пошел вон, Вавилон»

Андрей Макаревич: пусть все будет так, как вы этого хотите!

«Машина времени» — «Просыпается ветер»

Bravo Metehi (Грузия): Белорусский народ — олицетворение любви, красоты, доброты и преданности! (плюс подарок — кавер на «Беловежскую пущу»)

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