Юрий Шевчук, Илья Лагутенко, Андрей Макаревич и другие звезды поздравили белорусов с Новым годом
- 1.01.2021, 16:35
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Весь мир восхищается мужеством и стойкостью нашего народа.
Кажется, что в 2020 году за нами следил весь мир: белорусам сопереживали, нас поддерживали, за нас молились. Многие известные люди выразили свое отношение к тому, что происходило в Минске и других городах, а сегодня они желают нашей стране только хороших сценариев. Позитив от звезд русского рока и не только — в новогодней подборке Onliner.
Юрий Шевчук: самое главное — не потерять человечность!
ДДТ — «2020»
Олег Собчук: здоровья, терпения, мужества!
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян — «Героям»
Илья Лагутенко: любим и уважаем белорусов! (+ подарок: песня «Тот день когда»)
Найк Борзов: люблю вас. Любви вам!
Найк Борзов — «Верхом на звезде»
Борис Гребенщиков: мира вам в следующем году!
«Аквариум» — «Пошел вон, Вавилон»
Андрей Макаревич: пусть все будет так, как вы этого хотите!
«Машина времени» — «Просыпается ветер»
Bravo Metehi (Грузия): Белорусский народ — олицетворение любви, красоты, доброты и преданности! (плюс подарок — кавер на «Беловежскую пущу»)