Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней $13 тысяч

Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней $13 тысяч5
- 1.01.2021, 16:39
- 2,376
Бокалы ушли к покупателю через Интернет.
В Советское РУВД г. Минска с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств обратилась жительница района, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Женщина пояснила, что через торговую площадку в сети Интернет она продала бокалы неизвестному покупателю, а спустя время вспомнила, что в этой коробке хранилось 13 тысяч долларов.
Личность покупательницы милиционеры установили. Та пояснила, что самостоятельно не вернула деньги, так как растерялась, обнаружив находку.