закрыть
1 января 2021, пятница, 17:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси повысился пенсионный возраст

  • 1.01.2021, 16:53
  • 1,294
В Беларуси повысился пенсионный возраст
Фото: bymedia

Вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии.

С 1 января в Беларуси в очередной раз увеличили возраст выхода на пенсию. Теперь для мужчин он составляет 62,5 года, для женщин — 57,5 лет, сообщает onliner.by.

Вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Теперь для этого необходимо 18 лет осуществлять выплаты в Фонд социальной защиты населения. Если страхового стажа не хватает, то вместо трудовой пенсии будет начисляться социальная, которая сейчас составляет всего 129 рублей.

Повышение пенсионного возраста вряд ли стало для многих сюрпризом. Он будет постепенно расти до 2023 года и достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Что же касается страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии, то он будет повышаться до 2025 года и в итоге достигнет 20 лет и для мужчин, и для женщин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников
Привет, сосед!
Привет, сосед! Ирина Халип