Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич: Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси 21 1.01.2021, 17:23

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Станислав Богданкевич

Новый год несет с собой смену режима в стране.

Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf.by отметил, что в целом позитивно оценивает 2020 год для Беларуси.

«Если глобально смотреть на ситуацию в стране, то минувший год получился великолепным. Наше население сформировалось в нацию, народ начал влиять на ситуацию в стране. Я много слышу, что 2020-й – плохой, тяжелый год, но, на мой взгляд, в этот период произошло становление белорусской нации. Ее определение как европейской. И это самое главное», – сказал Богданкевич.

Но, конечно, в минувшем году он видит и много минусов.

«Конечно, это коронавирус – огромная проблема для всего человечества, для нашей страны, в том числе и для моей семьи. Рецессия и застой в экономике. Продолжение диктатуры, усиление репрессивной составляющей. Продолжение лживости власти. Как скажут что – так хоть стой, хоть падай. Говорят, поляки захватят Гродненскую область. Слушайте, из-за атомного оружия почти никто ни на кого уже лет 70 не нападает – кроме как по мелочи что-то делает Россия», – отметил Богданкевич.

Но бывший руководитель Нацбанка подчеркнул:

«При всех этих минусах для меня на старости лет главное, что сформировалась белорусская нация».

Каким он видит следующий год для Беларуси?

«Ожидаю смену режима. Что он станет менее авторитарным и более демократичным. Ожидаю, что Лукашенко сбежит из Беларуси, но не ожидаю, что мгновенно все изменится к лучшему. В экономике ожидается стагнация. Даже если режим поменяется, то потребуется несколько лет, чтобы обеспечить нормальные темпы роста – они для Беларуси должны составлять более 5% в год. Потому что мы находимся в конце списка европейских стран по уровню жизни. Надо нагонять страны Балтии и Польшу», – сказал Богданкевич.

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