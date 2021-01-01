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Первый забастовщик Витебска поздравил белорусов с Новым годом

  • 1.01.2021, 18:21
  • 1,768
Первый забастовщик Витебска поздравил белорусов с Новым годом

Вячеслав Телицин обратился к революционным районам города.

Вячеслав Телицин, первый бастующий Витебска, поздравляет всех невероятных витеблян с Новым годом, передает телеграм-канал «Баста!».

«Черняховка, Медцентр, Юга, Билево, Герцена, Правды, Тирасполь. Я с вами», — обратился к землякам первый забастовщик Витебска.

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