Франция усиливает карантин 1.01.2021, 18:48

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Это вызвано ситуацией с коронавирусом в регионах страны.

Франция ужесточит карантинные ограничения в 15 северо-восточных и юго-восточных департаментах с субботы для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в регионах комендантский час будет вводиться с 18:00 вместо 20:00, как было раньше.

Эта мера будет действовать в департаментах Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра.

«Очевидно, что если бы ситуация в некоторых регионах еще больше ухудшилась, мы бы приняли необходимые решения. Меры являются поэтапными и, конечно, в принципе могут доходить до локдауна», — сказал представитель правительства Габриэль Атталь.

Во Франции самый высокий показатель случаев COVID-19 в Западной Европе. Из-за коронавируса локдаун в стране вводили дважды. Эти меры были смягчены в середине декабря, но рестораны и бары пока закрыты, и неясно, когда они могут снова открыться.

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