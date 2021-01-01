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Жителям оккупированной Керчи подают воду по минуте в день

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  • 1.01.2021, 18:55
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Жителям оккупированной Керчи подают воду по минуте в день

Разруха в Крыму достигла невиданных масштабов.

У проживающих по ул. Горького 2-Д в городе Керчь во временно оккупированном Крыму сложилась довольно неприятная ситуация из-за практически полного отсутствия воды, которая в течение 5 месяцев подается с низким напором, а пятые этажи не получают воду вообще, пишет Ассоциация реинтеграции Крыма.

Местный водоканал по этому поводу никаких объяснений не дает, а по неофициальной информации, вода поступает с низким напором, чтобы, якобы, избежать порыва трубопровода, что звучит издевательски.

Керчане жалуются, что невозможно соблюсти элементарные санитарно-гигиенические нормы, нет возможности постирать, приготовить пищу, а канализация постепенно засоряется. Тем более, почти за полгода можно осуществить любые ремонтные работы.

Вместе с тем, после множества обращений и жалоб, оккупанты направили под Новый год ремонтную службу для устранения проблемы. И теперь проживающие на последних этажах получают воду по одной минуте в день.

Горожане предположили, что ремонтники установили оборудование, автоматически регулирующее подачу воды, которое вообще не настроено. «Вода идет ровно одну минуту, затем воды нет, и позже она снова подается на одну минуту», — возмущаются жители города.

К слову, с 1 января предприятие «Вода Крыма» начинает начисление пени и отключение должников от водоснабжения и водоотведения.

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