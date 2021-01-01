В новом рейтинге человеческого развития Беларусь сдала три позиции 1 1.01.2021, 19:03

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как мы выглядим на фоне стран-соседей?

В сравнении с прошлым годом наша страна слегка сдала позиции в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (Human Development Index), опустившись с 50-го на 53-е место. По уровню образования, здравоохранения и дохода на душу населения Беларусь обогнала только одну страну-соседку — Украину (74-е место), пишет tut.by.

Как Беларусь выглядит на фоне стран-соседей

Беларусь относится к группе стран с высоким индексом развития, занимая 53-е место (годом ранее наша страна была на 50-й позиции). Кроме нее, в эту группу отнесена Россия, которая занимает 52-е место в рейтинге.

В группу с очень высоким индексом развития вошли Литва (34-е место), Польша (35-е место) и Латвия (37-е место).

Еще одна наша соседка, Украина, занимает в рейтинге 74-е место и входит в группу стран со средним индексом развития.

По сравнению с прошлым годом свои позиции ухудшила Россия (годом ранее она занимала 49-е место) и Польша (32-я позиция в прошлом году). Латвия поднялась на две строчки (годом ранее 39-е место), Литва осталась на том же месте. Серьезно улучшила в рейтинге свои позиции Украина (с 88-го места в прошлом году она поднялась до 74-го места).

фото: tut.by

Лидеры и аутсайдеры

Первые десять мест в рейтинге человеческого развития заняли Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия и Нидерланды.

Замыкают рейтинг неблагополучные государства с самым низким уровнем развития. Все страны последней десятки расположены в Африке: Нигер, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Чад, Южный Судан, Бурунди, Мали, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мозамбик, Эритрея.

Методология рейтинга

Индекс человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Он ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций

Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни» по трем основным направлениям:

Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.

Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя и разделяются по четырем категориям:

Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).

Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).

Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).

Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).

При подготовке исследования также учитывается множество факторов, характеризующих политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в странах и регионах, охваченных исследованием, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической нагрузки и другие.

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