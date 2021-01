Австралия изменит слова национального гимна ради коренного населения страны 1.01.2021, 19:06

1,442

Новая версия точнее отражает историю аборигенов континента.

Правительство Австралии решило изменить слова национального гимна страны с 1 января 2021 года. Из текста исчезнут слова «we are young» («мы молоды»), чтобы гимн точнее отражал историю коренного населения, пишет nv.ua.

Об этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил накануне Нового года, передает BBC. По его словам, такие изменения укрепят «дух единства» австралийцев.

Правительство убрало упоминание о «молодости» страны, чтобы учесть историю аборигенов и прилегающих островов, которым десятки тысяч лет. Так, вместо строки For we are young and free («Потому что мы молоды и свободны») люди будут петь For we are one and free («Потому что мы едины и свободные»).

Моррисон отметил, что такое изменение не убирает с гимна ничего, «зато многое добавляет». Он добавил, что, несмотря на то, что история современной австралийской нации может быть относительно молодой, настоящая история страны — древняя.

«Наша национальная история основана на более чем 300 национальных этнических и языковых группах, и мы являемся успешной мультикультурной нацией на земле», — сказал премьер-министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».