Белорусы Санкт-Петербурга протестовали возле места, где была написана песня «Перемен»1
- 1.01.2021, 19:25
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Это 146-я акция белорусской диаспоры в российском городе.
Как пишет Telegram-канал «Выборы видишь?», Белорусы Санкт-Петербурга в 146-й раз собрались на акции солидарности.
«Мы передаем вам свои слова поддержки из культового места Петербурга — Камчатки, места, где Виктор Цой написал песню «Перемен» в 1985 году», — пишут они.
Отметим, что песня «Перемен» стала одной из главных песен белорусской революции.