Калининградский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего обращения

Калининградский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего обращения4
- 1.01.2021, 19:36
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Затем речь главы Кремля и вовсе выключили.
Россияне из Калининграда, собравшиеся за новогодним столом, увидели искаженную картинку обращения главы Кремля Владимира Путина, пишет "Московский комсомолец".
Cначала телеканал "Каскад" показал обращение губернатора Калининградской области Антона Алиханова без всяких помех. А затем началась трансляция обращения Путина и картинка оказалась такой, что у главы Кремля"обрезали" половину головы.
При этом телевизионщики прервали Путина на полуслове и включили вместо обращения главы государства музыкальную композицию.
Отметим, что искаженная трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете.