Как протестный белспорт встречал 2021-й год 1 1.01.2021, 19:56

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фото: Ольга Хижинкова/instagram

Праздник получился особенным.

Кажется, что в Беларуси ждали наступление Нового 2021 года как никогда раньше. Хотя, конечно, были и те, кто праздновал совершенно как обычно – для таких людей 2020-й ничего не изменил. Но про них говорить не очень хочется – лучше посмотрим на тех людей белспорта, кто сделал себе особый праздник, пишет «Трибуна».

Ольга Хижинкова основательно подготовилась ко встрече праздника: майка с главным мемом-2020 и БЧБ-тортом.

Елена Левченко записала видеопоздравление для всех белорусов.

А таким был праздничный стол у семьи форварда БАТЭ Николая Сигневича. Фон решает – таким он был не только у нападающего.

Экс-игрок «Шахтера» и «Ислочи» Николай Януш в шапке Деда Мороза и майке с «Погоней» пожелал всем крепкого здоровья.

Поздравил всех с праздником и боец Алексей Кудин.

А дочь экс-защитника «Крумкачоў» Романа Гаева нарядилась в национальную белорусскую одежду.

Журналисты Александр Ивулин, Владислав Татур и Ярослав Писаренко встречали Новый год вместе. И исполнили песню «Воины Света».

А еще у компании рухнул мур стеклянный стол. Они сравнили ситуацию с действующей системой, за которой придется долго разгребать.

Мелитина Станюта поздравила всех белорусов на мове.

Спортсмены Свободного Объединения SOS.BY Иван Ганин, Константин Яковлев, Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова встречали 2021 год вместе.

Бело-красно-белый праздник Степана Попова.

Новогодняя речь Александра Герасимени.

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