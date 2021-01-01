«Он — герой, потому что не отказался спасать других ценой своей жизни» 1.01.2021, 20:12

Иван Венжинович разговаривает с журналистами Associated Press после утреннего обхода в Почаевской районной больнице, 1 мая 2020 года

Фото: AP/EvgeniyMaloletka

Трогательные истории украинских врачей.

С начала эпидемии коронавируса в Украине, по данным Центра общественного здоровья, заболели около 50 тысяч медицинских работников, 439 из них — умерли. Они спасали пациентов от коронавируса и принимали других больных, рискуя своей жизнью. А теперь их семьи не всегда могут даже получить компенсацию — доказать, что врач заразился на рабочем месте, иногда крайне трудно. Кроме того, даже при всех симптомах коронавируса ПЦР-тест может показать отрицательный результат.

Сайт hromadske.ua рассказывает истории врачей, умерших от COVID-19.

Иван Венжинович — 51-летний врач-терапевт из Почаева. Умер 30 сентября от тромбоэмболии легочной артерии. За несколько дней до смерти был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Тест на коронавирус оказался отрицательным.

Венжинович более 25 лет работал в Почаевской районной больнице. Это его фото размещено на билбордах по всей Украине с подписью «Спасибо за жизнь».

Лайтбокс с портретом Ивана Венжиновича на Крещатике возле Майдана Независимости в Киеве

Фото: Александр Хоменко/hromadske

«Он был одним из самых популярных врачей в нашем районе, пациенты его уважали. Можно спросить любого в Почаеве, его все знают», — говорит супруга Ивана, Ирина Венжинович. Она работает заведующей лабораторией в Почаевской районной больнице. В семье двое детей — 13-летняя дочь и 20-летний сын.

С начала эпидемии в Украине Иван начал принимать больных коронавирусом. По словам Ирины, все пациенты с COVID-19, которые лечились у него, выздоровели, чем Иван очень гордился.

«У него была пациентка — женщина преклонного возраста. Она была очень тяжелой, анализы плохие. Врачи говорили, что она три недели умирала, но в итоге домой пошла своими ногами. Он ее вылечил», — рассказывает Ирина.

Когда врач заболел, то сам назначил себе лечение.

Иван Венжинович проводит утренний медосмотр пациентов с COVID-19 в Почаевской больнице, 1 мая 2020 года

Фото: AP/EvgeniyMaloletka

«Процедуры, которые были необходимы, выполняла я. Потом его состояние резко ухудшилось, мы сразу положили его в больницу. Это страшная болезнь, которая постоянно мутирует, ее трудно спрогнозировать», — объясняет Ирина.

Главный врач Богдан Кучер говорит, что смерть наступила внезапно, никто из коллег не думал, что так случится, для больницы это была тяжелая потеря.

«На него всегда можно было положиться, он никогда не подводил. У него была привычка — говорить в глаза то, что думает», — говорит Богдан Кучер.

Если медик заразился коронавирусом на работе и умер, его семья может получить компенсацию — 1,576 млн грн. Если же медик умер, инфицировавшись не на рабочем месте, семья должна получить единовременную выплату — 219 тыс. грн.

Иван Венжинович и его жена Ирина

Фото: Соцсети

Супруга Ивана рассказывает — его ПЦР-тест показал отрицательный результат, несмотря на все симптомы коронавируса. Это значит, что семья может вообще не получить компенсацию.

Сейчас, по словам Ирины, до сих пор проходят заседания следственной комиссии, однако, что будет дальше, пока неизвестно.

«Я думаю, что он заразился на работе, больше он никуда не ходил. Полгода он работал с тяжелобольными ковидом. Это смешно думать, что врач, который с марта работал только с ковидными пациентами, заразилсяом, когда пошел за хлебом», — говорит Ирина.

Олег Гайда

Фото: Игорь Гайда

Олег Гайда работал заведующим хирургическим отделением Второй поликлиники Черкасс. Общий опыт работы — 28 лет. 30 июня в возрасте 52 лет Олег умер от коронавируса. Сопутствующих заболеваний у него не было.

«Он занимался лечением всех пациентов с разными болезнями и патологиями. Разные люди приходили к нему на прием, но никто же не тестировал их перед этим», — рассказывает сын Олега Иван Гайда.

Сейчас он работает врачом-хирургом в кабинете отца. Пациенты, которые всегда лечились у Олега, теперь приходят к его сыну.

«Они просят, чтобы их теперь лечил я, потому что они никому, кроме отца, не доверяли. Он был своего рода семейным врачом, компетентным во всем. Очень любил лечить людей и помогать им», — вспоминает Иван.

Даже находясь в больнице с коронавирусом, Олег Гайда продолжал консультировать пациентов онлайн.

«Я взял его телефон, смотрел чаты, вайбер — за два-три дня до смерти ему присылали фото различных болезней. Он мне даже звонил из больницы и говорил, что отправил ко мне пациентов, чтобы я их принял», — рассказывает его сын.

После похорон врача комиссия Госслужбы по вопросам труда Черкасской области установила, что Олег заразился на рабочем месте. Однако через несколько дней Ивану сообщили, что решение пересмотрят, потому что представитель Фонда социального страхования с ним не согласен. Повторное расследование также установило, что Олег Гайда заразился на рабочем месте. Фонд социального страхования снова не согласился с решением.

«Они (Фонд соцстрахования, — ред.) подали в суд, а суд еще и взял дело к рассмотрению. Руководителя Фонда социального страхования отстранили, у них проводится расследование, но уже три недели прошло, а расследование до сих пор идет», — объясняет Иван.

Он ждет, когда расследование завершится, говорит, что должен довести дело до конца.

«Они дождутся, пока пандемия не наберет таких оборотов, что врачи скажут: лечитесь сами, мы не собираемся умирать, чтобы потом еще наши родственники доказывали, что мы умерли из-за работы», — говорит Иван Гайда.

Медицинская сестра Галина Джугало и младшая сестра Надежда Белецкая работали в Сокальской больницы во Львовской области. Обе заболели и умерли от коронавируса. Галине было 63 года, а Надежде — 45.

«Галина была очень хорошей медсестрой, активной по жизни», — рассказывает главный врач Сокальской больницы Роман Швед. Она работала в инфекционном отделении, ухаживала за больными COVID-19.

Младшая медсестра Надежда Белецкая работала в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Роман Швед рассказывает, что недавно тоже болел, лежал в больнице и видел, как Надежда ухаживала за больными, поддерживала их.

«Я смог оценить как пациент, что она была предана своей работе», — говорит главный врач.

Игорь Мартынюк

Игорь Мартынюк работал заведующим гепатитным отделением Львовской областной инфекционной больницы. Он возглавлял отделение 18 лет. От осложнений коронавирусной болезни умер в возрасте 56 лет.

«Я работала под его руководством с самого начала моей работы. Он всегда помогал молодым врачам, давал дельные советы», — рассказывает Лилия Горбунова, нынешняя заведующая отделением.

В этом году больница работала только с больными коронавирусом. По словам врача, Игорь Мартынюк вместе с другими врачами ежедневно обходили пациентов, особое внимание уделяли тяжелым больным.

Когда заведующий заболел, его госпитализировали в их отделение. Из-за коронавируса у него развился еще и сахарный диабет, который трудно корректировался инсулином. В больнице он находился в течение двух недель, однако спасти коллеги его не смогли.

«Он умел организовать собрание коллектива и вне работы, на праздники мы собирались вместе. Ходили друг к другу колядовать. У него все держались и хотели работали в его отделении», — вспоминает Лилия.

Виталий Лисица

Виталий Лисица был главным врачом Тульчинской центральной районной больницы (ЦРБ) в Винницкой области. Возглавлял ее около 16 лет. 16 октября он был госпитализирован в ту же больницу с диагнозом COVID-19, а 22 октября, из-за ухудшения состояния, его перевели в Винницу. Умер 28 октября в возрасте 52 лет.

«Он ровно относился ко всем, независимо от должности, профессии. Знал каждого лично, всегда был улыбчив. Много внимания уделял профессиональному росту врачей, предлагал, чтобы мы осваивали смежные специальности», — говорит медицинский директор больницы Любовь Савишена.

С 31 августа Тульчинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом пациентов как опорная больница. По словам медицинского директора, в больницу привозят больных из разных районов, преимущественно из Винницы.

Виталий Лисица часто делал обход отделений, проводил прием.

«Мы думаем, что он на работе заразился. У нас работала специальная комиссия, были представители Гоструда и Фонда социального страхования. Результата пока нет», — рассказывает Любовь Савишена.

Игорь Данилюк

Фото: предоставлено hromadske

Игорь Данилюк работал врачом Винницкой областной клинической больницы им. Пирогова. 3 августа был госпитализирован в тяжелом состоянии, его сразу положили в реанимационное отделение. 5 августа он скончался. Ему был 51 год.

Бывшая жена, врач-инфекционистка Людмила Дзюба говорит, что Игорь заразился на работе. На тот момент у него на лечении были девять онкобольных, которые проходили курс химиотерапии. У них начали появляться симптомы, коллега Игоря заболела, а он продолжил долечивать больных.

По словам Людмилы, курс химиотерапии прерывать нельзя. Только через неделю пациентов отправили в их районы долечиваться, в том числе уже и от коронавируса.

«Он не был защищен, в одной только маске, и получил большое количество вируса. Администрация должна была изолировать этих больных, у которых появились симптомы, но это сделали не сразу», — рассказывает Людмила.

После того как заразившихся пациентов отправили в другие больницы, у Игоря появились симптомы коронавируса. Два дня он лечился дома, а уже на третий его забрали в больницу, состояние начало ухудшаться.

Людмила рассказывает, что следственная комиссия уже проводила расследование. Поскольку у Игоря ПЦР-тест был положительным, как и тесты тех больных, которых он лечил, то компенсация должна поступить. Документы сейчас находятся на рассмотрении в Киеве.

Людмила говорит, что в инфекционном отделении врачи знают, с кем работают, тогда как другие медики принимают ежедневно людей, которые тоже могут болеть. Эти врачи находятся порой даже в большей опасности, так как у них нет соответствующей защиты.

«Для нас всех он герой, потому что не отказался спасать других ценой своей жизни», — говорит Людмила.

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