80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса 1 1.01.2021, 20:31

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фото: euraspravda.ru

В датской королевской семье уже были случаи заражения коронавирусом.

Королева Дании Маргрете II получила вакцину от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом сообщили на официальном сайте королевского дома.

80-летней королеве предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте коронавирус с большим риском может вызывать осложнения, а также - потому что она по своим должностным функциям встречается с большим количеством людей.

Несмотря на свой возраст, королева не входит в категории граждан, которые должны были получить вакцину в первую очередь. Первые в ней - жители домов престарелых и персонал, вторые - люди старше 65 лет, получающие помощь от соцслужб на дому, третьи - люди в возрасте от 85 лет.

Впрочем, отмечает издание, большинство граждан скорее одобряют то, что королева как первое лицо государства получила вакцину среди первых.

Накануне в своей новогодней речи королева Маргрете также упоминала вакцину, отмечая, что ее появление и начало вакцинации дает надежду на фоне общей тревоги по поводу эпидемии.

В датской королевской семье уже были случаи заражения коронавирусом - в середине декабря болел внук королевы принц Кристиан. У других членов семьи тесты оказались отрицательными и Рождество они праздновали уже вместе.

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