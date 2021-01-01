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Журналист Bellingcat пообещал опубликовать новые сведения о преступлениях ФСБ

  • 1.01.2021, 22:32
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Журналист Bellingcat пообещал опубликовать новые сведения о преступлениях ФСБ
фото: empics/d. mirzoeff

Расследования появится максимум через две недели.

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом Грозев сообщил в эфире радиостанции «Эха Москвы».

По словам Грозева, продолжение расследования появится максимум через две недели.

Напомним, ранее журналисты Bellingcat рассказали, кто отравил российского оппозиционера Алексея Навального.

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