Журналист Bellingcat пообещал опубликовать новые сведения о преступлениях ФСБ
- 1.01.2021, 22:32
- 5,090
Расследования появится максимум через две недели.
Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом Грозев сообщил в эфире радиостанции «Эха Москвы».
По словам Грозева, продолжение расследования появится максимум через две недели.
Напомним, ранее журналисты Bellingcat рассказали, кто отравил российского оппозиционера Алексея Навального.