Народ вышел, чтобы победить 10 Андрей Санников

10.01.2021, 8:35

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Фото: tut.by

Пропагандисткая конструкция лукашизма рухнула.

Помните, во времена "перестройки" были люди, которые реально помогали избавиться от тоталитарной системы, от советской империи, вздохнуть свободно?

Их называли "прорабы перестройки". Название неуклюжее, но люди были замечательные. Не только политики, даже не столько политики, сколько журналисты, писатели, аналитики, которых тогда еще называли публицистами или политическими комментаторами, экономисты, историки…

Они не давали общественным и политическим процессам пробуксовывать, подгоняли решения, к которым номенклатура еще не была готова. Их слова и мысли разносились по всей огромной территории бывшего СССР и помогали людям ориентироваться в том, что происходит, помогали держать связь с единомышленниками, борющимися за свободу.

Были такие люди и в Беларуси, и мы все им благодарны за несколько лет независимости, чистого воздуха и надежд, которым еще предстоит сбыться.

Потом случился Лукашенко, необразованный, неотесанный, который и опасным-то вначале не казался.

Однако этот нелепый персонаж хорошо знал, чего он хочет. Он хотел неограниченной власти, прежде всего власти над людьми, такой, когда даже самые низменные желания удовлетворяются бесплатно.

Он хотел полномасштабной диктатуры.

Вначале какое-то время он еще сомневался, сможет ли построить осуществить эту колхозную мечту. Он еще не знал, как превратить свою ненависть к людям в инструмент системы власти.

Вот тут-то и появились "прорабы диктатуры", сначала немного, потом больше.

Нет-нет, это были вовсе не открытые сторонники колхозного популиста, те уже были при власти и вместе со своим хозяином активно обустраивались в ней, примерно как толпа мародеров в Зимнем дворце.

"Прорабами диктатуры" становились вчерашние демократы и либералы, не просто допускавшие нахождение Лукашенко у власти, но и рассказывавшие о положительных качествах кучи отбросов, оккупировавших Беларусь.

Такие прорабы от журналистики радостно подхватывали любую ахинею, изрекаемую Лукашенко, вроде "власть валялась в грязи, а я ее подобрал".

Родственные им экономисты долдонили, что "реформы нас погубят, и без России не выжить".

Социологи рассказывали сказки о неизменной популярности диктатора и, особенно, - полной непопулярности оппозиции, любой оппозиции и во все времена.

Аналитики твердо выучили два тезиса, рожденные в недрах лукашенковской администрации: европейский путь развития спровоцирует агрессию России, и - в Европе нас никто не ждет.

Все вместе они ласково называли "авторитарной" наглевшую на глазах диктатуру, уже запятнавшую себя кровью своих оппонентов.

Дальше – больше. Начали приписывать диктатору мнимые заслуги в экономике, анализировать мыльный пузырь, называя его "белорусское чудо". Раздухарились до того, что стали с умным видом рассуждать о международной роли неадекватного правителя, который стал мнить себя вождем мирового масштаба и поручил КГБ организовать Хельсинки-2, чтобы, как ему грезилось, перекроить Европу на свой лад. Стали создавать различные "диалоги" для привлечения внешних "прорабов диктатуры", для создания видимости нестрашного "лукашизма" , который вполне заслуживает международного признания .

Основной философией "прорабов диктатуры" стал принцип "над схваткой". Они расселись на своих насестах, презрительно поглядывали на копошащийся внизу "народец" и с упоением обсуждали переливы черного, выдавая их за многоцветность.

Их издания, которые они называют "независимыми", радостно предоставляли время, эфир и текстовые услуги негодяям, стукачам и провокаторам, внедренным в оппозицию и отличившимся в очернении оппозиционных лидеров и активистов.

Их аналитика плохо маскировала желание сохранить диктатуру Лукашенко, исправив лишь мелкие недостатки.

Это они, эти "прорабы диктатуры", называли бессмысленной любой уличный протест и с благоговейным трепетом твердили о силе существующей власти.

Они, конечно же, не ожидали такого народного подъема и такой всеобщей ненависти к диктатуре, которая выплеснулась на улицы по всей Беларуси в 2020 году.

Не ожидали, потому и притихли. Некоторые даже продемонстрировали гибкость и осмелились поддержать своих соотечественников.

А сейчас снова пытаются вернуться на свои насесты, "над схваткой", над "народцем". Снова трусливо подвякивают режиму, снова рекламируют Лукашенко и его семейку во всех ракурсах, дают слово карателям, убийцам и провокаторам.

Даже правозащитники, к сожалению, пытаются трусливо преуменьшить масштабы зла, исходящего от засевшей во власти банды.

Ну, какие, к черту, сотня с небольшим политзаключенных, если через тюрьмы прошли около 35 тысяч мирных граждан, а уголовные дела заведены против нескольких тысяч? У нас тысячи политзаключенных! И об этом должна знать мировая общественность.

Подло не признавать узниками совести Николая Автуховича, Игоря Олиневича и всех тех, кого арестовали вместе с ними!

Во всем мире лидеров национально-освободительного движения, которых бросают в тюрьмы, признают политзаключенными и не верят сфабрикованным против них делам.

Негоже правозащитникам становится похожими на "прорабов диктатуры" и прикрывать свою нерешительность некими международными стандартами. В Беларуси действуют не стандарты мирного времени демократических государств, а принципы национально-освободительной борьбы против тирании, борьбы, право на которую закреплено в международном порядке.

У "прорабов диктатуры" есть два основных приема: наводить тоску и запугивать.

Тоску они наводят своими рассуждениями о бессмысленности любых действий против власти, о ненужности народного сопротивления, а запугивают они, расписывая силу карателей, ловко маскируя рекламу этих нелюдей щепоткой негодования.

А еще любят они смаковать в подробностях ту чушь, которую несет неадекватный престарелый психопат. Никто не уделяет больше внимания любому выступлению Лукашенко, чем "независимая" пресса. А уж если у него какой-нибудь представитель "русского мира" интервью возьмет в порядке "братской" пропагандистской помощи, то тут уж умилению "независимых" нет предела.

Попытка "прорабов диктатуры" помочь режиму выжить с помощью прежней риторики, прежних демагогических приемчиков, прежней лжи дала очень яркий эффект: ничего из этого набора уже не работает.

Вся пропагандистская конструкция "лукашизма" рухнула, и никакого возврата к прошлому не будет.

Не стоит сегодня даже обращать внимания на ту жвачку, что нам пробуют выдавать за аналитические выкладки "экспертов", доморощенных или иностранных.

Во-первых, потому, что, начиная с 80-х годов прошлого столетия мало кто смог предсказать развитие событий в нашем регионе и в нашей стране.

Во-вторых, потому, что в Беларуси на авансцену вышла главная сила, которая опровергает любые прогнозы и любые тоскливые рассуждения.

Главная созидательная сила – народ.

И народ вышел, чтобы победить!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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