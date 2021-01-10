Ученые: К 2040 году под воду уйдет почти полтора Китая 2 10.01.2021, 8:40

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Испанские геологи открыли еще один фактор, кроме глобального потепления.

Наступление Мирового океана на сушу, как правило, связывают с глобальным потеплением. Однако испанские геологи описали еще одну проблему, которая только усугубляет ситуацию. Они подсчитали, что из-за проседания почв территория, на которой проживает 19% населения Земли, окажется ниже уровня моря уже к 2040 году, пишет naked-science.ru.

Анализ данных и моделирование провела международная команда исследователей на базе Геологического и горного института Испании (El Instituto Geológico y Minero de España). Статья с результатами работы ученых под руководством Герардо Хереры-Гарсия (Gerardo Herrera-García) была опубликована в январском номере журнала Science Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

Ученые собрали данные более чем из двух сотен мест на территории 34 стран, где происходит проседание грунтов. Эти цифры помогли уточнить созданную испанскими геологами модель глобального изменения ландшафта в результате подобных процессов. Составленная карта заставляет задуматься: если темпы проседания почвы сохранятся, почти 12 миллионов квадратных километров суши окажутся ниже уровня моря.

Чтобы сравнить цифры, можно привести пример США или Китай: эти огромные страны занимают около 9,8 и 9,5 миллиона квадратных километров соответственно. Площадь крупнейшей страны — России — всего на пять миллионов квадратных километров больше, чем площадь предполагаемого проседания суши к 2040 году. Моделирование испанских исследователей показывает, что если не принять меры, под угрозой окажутся 22% крупнейших городов мира (1596 из 7343) и более 1,2 миллиарда человек, которые генерируют 21% мирового валового внутреннего продукта.

Будто коронавирусного кризиса человечеству было мало, геологи прогнозируют еще один, связанный с проседанием почв. А этот процесс, стоит сказать, действительно способен принести немало бед. Из-за постоянного плавного снижения уровня земли разрушаются здания, дороги и другие элементы инфраструктуры. Кроме того, ранее безопасные районы становятся подверженными наводнениям, которые не только причиняют ущерб сами по себе, но и усугубляют процесс проседания грунтов.

Исследования проседания почв продолжаются более 100 лет, но на глобальном уровне моделирование ранее фактически не проводили. Работа специалистов из Геологического и горного института Испании — одна из первых в своем роде. Ученые объединили данные с разных частей света, обнаружили важные закономерности, единые для подобных процессов по всей Земле, и создали универсальную модель. Примечательно, что в своих прогнозах исследователи даже не учитывают повышение уровня Мирового океана в результате глобального потепления. Они указывают лишь на опускание суши.

Проседание грунтов — длительный и постепенный процесс, с которым многие города вынуждены мириться или бороться на протяжении десятилетий. Иногда он ускоряется настолько, что перспективы проживания на такой местности становятся туманными. Например, Джакарта опускается со скоростью 28 сантиметров в год, и правительство Индонезии рассматривает вариант переноса столицы на другой остров.

Глобальное потепление имеет не только негативные последствия: оно заметно снизило смертность среди людей и увеличило биомассу в дикой природе, запустив процесс глобального озеленения.

Причинами проседания почв могут быть как природные, так и антропогенные факторы. Чаще всего этот процесс связывают с осушением подземных резервуаров воды, добычей газа, нефти и прочих полезных ископаемых. В своей работе ученые предлагают правительствам как можно скорее на законодательном уровне закрепить меры по борьбе с проседанием грунтов. Это может быть как ограничение потребления воды, так и более радикальные меры вроде создания систем возврата использованной воды в оборот.

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