Генерал Кривонос рассказал о секретной операции Украины по возврату Крыма 1 10.01.2021, 9:07

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На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.

Генштаб ВСУ готовил секретную секретную операцию по возврату Крыма. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.

Об этом рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, в 2014 начальник Управления специальных операций Генерального штаба Сергей Кривонос в фильме журналистов «Крым.Реалии».

«ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада.

Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины», — рассказал он.

Он сообщил, что в генштабе был разработан трехэтапный план. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.

Однако операции помешало то, что командир 36 бригады, которая находилась в Перевальном, Сергей Стороженко сдал ее россиянам.

В фильме также были использованы интервью с военными, также с бывшим начальником Генштаба ВСУ Владимиром Заманой и Игорем Смешко, который в 2014 занимал должность председателя Комитета по вопросам разведки при президенте.

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, введя против нее санкции.

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