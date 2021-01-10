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Генерал Кривонос рассказал о секретной операции Украины по возврату Крыма

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  • 10.01.2021, 9:07
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Генерал Кривонос рассказал о секретной операции Украины по возврату Крыма

На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.

Генштаб ВСУ готовил секретную секретную операцию по возврату Крыма. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.

Об этом рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, в 2014 начальник Управления специальных операций Генерального штаба Сергей Кривонос в фильме журналистов «Крым.Реалии».

«ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада.

Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины», — рассказал он.

Он сообщил, что в генштабе был разработан трехэтапный план. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.

Однако операции помешало то, что командир 36 бригады, которая находилась в Перевальном, Сергей Стороженко сдал ее россиянам.

В фильме также были использованы интервью с военными, также с бывшим начальником Генштаба ВСУ Владимиром Заманой и Игорем Смешко, который в 2014 занимал должность председателя Комитета по вопросам разведки при президенте.

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, введя против нее санкции.

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