«Выпил кофе с химией» 1 10.01.2021, 9:15

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Истории белорусов, к которым запахи после COVID не возвращаются уже несколько месяцев.

Аносмия или потеря обоняния — один из типичных симптомов, по которым люди понимают, что подхватили не обычное ОРВИ, а коронавирус. К большинству переболевших нюх возвращается через пару недель, но некоторые не чувствуют запахи месяцами. The Village Беларусь поговорил с беларусами, которые живут без запахов уже не первый месяц о том, как изменилась их жизнь и какие новые привычки у них появились.

«Ожог пищевода после кофе с химикатами лечу до сих пор»

Слава,издатель

— Я живу без запахов два месяца с небольшим перерывом. Не могу сказать, что меня отсутствие нюха меня напрягает. Как может напрягать то, чего нет?

Хорошо помню момент, когда исчезли запахи. Это было в первых числах ноября. У меня уже были другие симптомы коронавируса — кашель и температура, но в тот день жена поднесла мне к носу бутылку с хлоркой, а я даже не заметил, что она это сделала. После этого я понюхал Chanel No. 5, потом кофе и не обнаружил между ними никакой разницы.

При этом вкус у меня сохранился и аппетит тоже. Я продолжаю есть и пить все то же самое, что и в докоронавирусной жизни.

В какой-то момент моей продолжительной жизни без запахов со мной приключилась неприятная история. Сам я до сих пор не уверен, что в ней стоит винить мой коронавирус, но жена настаивает именно на этой версии. Офисная кофемашина потребовала ее почистить. Мой коллега сделал это, но не использовал специальное средство в таблетках. Как я потом выяснил, кофемашина осталась довольна и такой очисткой — тревожная лампочка, которая загорается, когда машина требует прочистки, погасла. Но я не обратил на это внимания, и решил, что нужно почистить еще раз как положено — закинул таблетку, нажал на кнопку очистки, заметил, что слилось немного воды, подумал, что процесс завершен успешно, сделал себе кофе и выпил его, ничего особенного не почувствовав. А потом выяснилось, что таблетка с химикатами ушла аккурат мне в чашку с кофе, потому что если сама машина не требует прочистки, то программа прочистки у нее не включается. Пришел домой и изучил состав. Оказалось, что таблетка на 15-30% состоит из отбеливателя. Ожог пищевода лечу до сих пор. Если бы я чувствовал запахи, скорее всего, этого бы не произошло — оказалось, что у таблетки стойкий запах химии, на следующий день химией вонял даже отсек, в котором она была.

Примерно через месяц после того, как я переболел коронавирусом, где-то в середине декабря, я почувствовал, что жена жарит на кухне свиные отбивные — в нос вдруг ударил запах чеснока, мяса и жареного. Это было очень приятно. Чтобы закрепить успех, я пошел понюхать свой тестовый набор (но уже без хлорки) — кофе и Chanel No. 5. Теперь, если у меня возникают сомнения по поводу нюха, я его проверяю именно на кофе и духах.

Прямо накануне Нового года, 30 декабря, я опять потерял обоняние и почувствовал другие, уже такие знакомые симптомы коронавируса, правда, в этот раз болезнь проходит раз в 10 легче. Интересно, что на новогоднюю ночь запахи ко мне почему-то вернулись, и я успел с удовольствием выпить просекко, а на следующий день в обед пропали вновь. И я их не чувствую до сих пор. Но это не делает мою жизнь дискомфортной. Не могу сказать, что я живу в ожидании, когда вернется обоняние. Скорее, я живу в ожидании, когда вернется физическая сила.

В отсутствии запахов есть определенные плюсы. Благодаря этому во время болезни я смог пить ромашку, чего ни за что не делал бы, будь у меня нюх. Также не воняет туалет — можно его мыть, не испытывая дискомфорта, но этим преимуществом я решил на практике не пользоваться.

«Прошу девушку рассказать мне, какая на вкус еда»

Паша, парикмахер

— Примерно полтора месяца назад заболела моя девушка, а на следующий день после ее выздоровления слег я. Сначала у меня был очень страшный кашель, ломило кости, а потом все эти симптомы прошли, забрав с собой обоняние. Я заметил это очень забавным образом. Я очень люблю лук. В тот день я записывал сестре видеосообщение в телеграме и резал лук. И вдруг я понял, что чувствую его запах так, как будто кто-то режет лук в соседнем доме. Примерно через час нюх пропал совсем и до сих пор ко мне не вернулся.

Первое время я воспринимал отсутствие обоняния более-менее нормально и даже радовался некоторым преимуществам такого состояния, особенно в тот момент, когда чистил коту лоток. Но уже через неделю словил депрессивный эпизод. С августа жить у нас в стране и без коронавируса очень тяжело, радостные события вроде сливов чьих-то разговоров случаются не часто, и еда все это время была для меня единственным средством спасения. Обычно свои грусти я заедаю любимой едой. А с исчезновением запахов вся еда стала ощущаться как вата. Базовые вкусовые ощущения у меня сохранились — я по-прежнему чувствую сладкое, соленое, горькое и кислое, но любые оттенки вкусов — нет.

Я живу в частном доме с газовой плитой и газовым котлом. Отсутствие обоняния повышает градус моей тревожности — я постоянно перепроверяю, выключен ли газ и переживаю, вдруг в доме что-то загорелось, а я не чувствую.

Есть сложности с приготовлением еды, потому что я не понимаю вкусно у меня получается или нет. Обычно, когда я готовлю, это выглядит так. Накладываю еду своей девушке и себе, она начинает есть, а я в напряжении смотрю на ее реакцию и только потом начинаю есть сам.

Иногда я прошу свою девушку рассказать мне, какая на вкус еда. Как-то она купила очень клевые пирожные — шарики с масляным кремом (мой любимый). Мы ели эти пирожные, и я себе представил, что они наверняка не приторно сладкие и пахнут ванилью, и просил девушку рассказать, какие еще у них есть оттенки вкусов.

Вчера я взял круассан в своей любимой кофейне «Плюш». Я помню его запах и вкус хорошего сливочного масла, но, когда я его укусил, почувствовал, как будто у меня на зубах подсушенная в духовке вата. Стало очень грустно, и чтобы дальше не расстраиваться, я отдал его своей девушке.

Есть не хочется, потому что нет вкусовой мотивации. Но несмотря на это, я пихаю в себя огромное количество еды, а наесться никак не могу, потому что, чтобы почувствовать удовлетворение от съеденного, мне нужно съесть что-то вкусное. Получается замкнутый круг.

Мне кажется, когда запахи ко мне вернутся, я буду унюхиваться всем. Но в первую очередь — покурю. С курением сейчас у меня тоже большие сложности. В самом начале болезни мне казалось, что я курю воздух. Сейчас уже хотя бы появилось ощущение горечи, но такого удовольствия от курения, как раньше, я сейчас не испытываю.

Я работаю парикмахером, и из-за отсутствия обоняния моя работа стала более опасной. Я работаю с достаточно ядреными средствами — аммиак, щелочь, осветляющая пудра. Вдыхать все это не только неприятно, но и для здоровья не очень полезно, поэтому обычно я всегда работал с этими средствами в маске. Теперь же, поскольку я не чувствую запахи, не всегда вспоминаю о том, что нужно надеть маску, и получается, что все эти химикаты попадают мне прямиком в легкие.

Открыл для себя еще одно неожиданное преимущество жизни без запахов. Раньше я страшно не любил бывать в общественном транспорте и среди большого скопления людей. Оказалось, что одним из самых раздражающих факторов в общественных местах для меня был именно запах — невыносимо надушенные люди и прочие неприятные чужие запахи. Теперь я в силу обстоятельств пользуюсь общественным транспортом достаточно часто, но такого дискомфорта больше не испытываю.

Чтобы вернуть обоняние, я не делаю специальных упражнений с маслами, как некоторые рекомендуют. Но стараюсь есть очень разную еду и сильно пахнущие фрукты — например, начал есть лимоны, которые раньше никогда в жизни не ел.

Страха, что запахи ко мне не вернутся вообще, у меня нет. Но я знаю, что это может затянуться надолго — полгода или даже год. Не хотелось бы, конечно, еще несколько месяцев жить без обоняния, но, с другой стороны, и к плохому быстро привыкаешь. Мне кажется, что через полгода жизни без запахов мне уже будет до голубой звезды, что их нет.

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