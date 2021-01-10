Повстанцы атаковали поддерживаемые Россией правительственные войска в ЦАР 4 10.01.2021, 9:21

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Силы повстанческой Коалиции патриотов за перемены обвиняют правителя в фальсификации итогов голосования.

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) повстанцы атаковали правительственные войска, которые находятся в городе Буар, сообщает 9 января агентство AFP со ссылкой на многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

По словам представителя МИНУСКА, «вооруженные элементы» атаковали правительственные войска в Буаре. Пришедшие на помощь правительственным войскам миротворцы ООН также попали под обстрел.

3 января силы повстанческой Коалиции патриотов за перемены захватили город Бангасу, расположенный в 750 километрах от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги.

От предыдущих обострений обстановки в ЦАР нынешнее принципиально отличает активное участие России, которая уже несколько лет безвозмездно помогает правительству Туадеры оружием и военной техникой, а также обучает центральноафриканских военных. Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги было подписано в Сочи в 2017 году. В обмен на российское вооружение и инструкторов правительство Туадеры открыло российскому бизнесу доступ к полезным ископаемым.

Повстанцы обвиняют поддерживаемого Россией действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в фальсификации итогов голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

31 декабря Коалиция демократической оппозиции потребовала отменить итоги президентских и парламентских выборов в ЦАР, которые состоялись 27 декабря. Повстанцы считают их несправедливыми и не отвечающими интересам народа.

20 декабря в Центральноафриканской Республике (ЦАР) отряды повстанцев антиправительственной коалиции захватили город Гримари, расположенный в 300 км к северо-востоку от столицы страны Банги.

Ранее СМИ сообщили, что в Банги приземлился российский самолет, который доставил вооружение и наемников так называемой “ЧВК Вагнера” (по факту секретная армия власти РФ), создателем которой является приближенный к президенту России Владимиру Путину питерский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как “повар Путина”.

Только 21 декабря власти ЦАР заявили о переброске из России сотен военных и тяжелого вооружения.

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