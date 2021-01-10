Состояние Илона Маска превысило $200 миллиардов 2 10.01.2021, 9:45

1,425

За год акции Tesla выросли на 743%.

Состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 9 января его состояние составляет 209 миллиардов долларов.

На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос со 186 миллиардами долларов.

На третьей строчке самых богатых людей планеты находится основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 134 миллиардами долларов.

В четверг, 7 января, издание объявило, что Маск стал самым богатым человеком в мире. Еще два дня назад его состояние оценивалось в 188,5 миллиарда долларов.

За последний год состояние Маска выросло более чем на 150 млрд долларов. Это связывают с «беспрецедентным» ростом акций Tesla.

Акции компании закончили 2020 на рекордно высоком уровне после того, как в декабре ее включили в индекс S&P 500. За год акции Tesla выросли на 743% и сейчас стоят более 700 долларов за одну ценную бумагу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».