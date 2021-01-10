Николай Статкевич: Такую систему только тронь — и все посыпется 2 10.01.2021, 9:55

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Лукашенко уже не хромая, а безногая утка.

Один из лидеров оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич обратился к белорусам из СИЗО в Жодино.

Слова политика приводит его телеграм-канал:

— Ситуация (для режима Лукашенко — ред.) будет, очевидно, все более шаткой. Здесь не хромая, а уж какая-то безногая утка с легитимностью в отрицательной области.

Для страны с небольшой открытой и дотационной экономикой статус-кво надолго сохраниться не может. Ведь размеры жизненно необходимой халявы очень быстро уменьшаются: никто не хочет больше инвестировать в такую «птицу» без жестких условий, выполнение которых все равно разрушает статус-кво.

А такую систему только тронь — все посыпется.

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