Николай Статкевич: Такую систему только тронь — и все посыпется

Николай Статкевич: Такую систему только тронь — и все посыпется2
- 10.01.2021, 9:55
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Лукашенко уже не хромая, а безногая утка.
Один из лидеров оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич обратился к белорусам из СИЗО в Жодино.
Слова политика приводит его телеграм-канал:
— Ситуация (для режима Лукашенко — ред.) будет, очевидно, все более шаткой. Здесь не хромая, а уж какая-то безногая утка с легитимностью в отрицательной области.
Для страны с небольшой открытой и дотационной экономикой статус-кво надолго сохраниться не может. Ведь размеры жизненно необходимой халявы очень быстро уменьшаются: никто не хочет больше инвестировать в такую «птицу» без жестких условий, выполнение которых все равно разрушает статус-кво.
А такую систему только тронь — все посыпется.