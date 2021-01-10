Прецедент Трампа 1 Вадим Зайдман, kasparov.ru

10.01.2021, 11:20

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Дело не в Трампе и не в Байдене – дело в соблюдении правил игры.

Некоторые комментаторы в связи с моей предыдущей статьей недоумевают, как я могу поддерживать Джо Байдена, президента от Демократической партии, ставшей символом полевения США, ведущей страну прямиком в социализм. Коротко могу сказать так: я поддерживаю не Байдена или выдвинувшую его Демпартию – а принимаю результат, нравится он мне или нет, выбора американских граждан, поддерживаю конституционный и правовой порядок в стране.

Ведь Соединенные Штаты – это не несменяемая путинская диктатура, здесь каждые четыре года проводятся выборы, президенты американским народом меняются, как перчатки, и потому я не вижу здесь никакого обоснованного права на восстание, тем более вооруженное – типа имевшей место попытки штурма Капитолия. Это я попутно отвечаю тем, кто спросил меня, так же ли негативно я отнесся бы к штурму восставшим народом Кремля.

Теперь подробнее.

Что касается оценки сегодняшней Америки, до абсурда политкорректной, до неприличия полевевшей, в том числе благодаря демократам, – тут спора не получится. А вот буквальная привязка этой проблемы к нынешним послевыборным страстям представляется мне несколько искусственной, призванной найти оправдание нежеланию Трампа признать итоги выборов и уйти, его недостойному для президента ведущей демократической страны мира, да просто для мужчины, поведению.

Что мы имеем? Мы имеем сухой незамутненный факт проигрыша Трампом президентской гонки.

Я – сторонник республиканцев, хотя и считаю их роковой ошибкой, быть может, самой катастрофической за последние десятилетия, что в 2016 году они поставили на Трампа. Я тоже не люблю демократическую партию за их левизну, за паскудное отношение к Израилю, за их летние потворства бесчинствам BLM. Многие отмечают, что от демократии, кроме слова в названии, у этой партии ничего не осталось – не более чем демократии и либерализма у партии Жириновского. Думается, что это все-таки некоторое преувеличение, но движутся они в этом направлении.

Кроме того, в отличие от многих, радующихся поражению Трампа, я не жду никаких кардинальных прорывов администрации Байдена в плане обуздания мирового хулигана Путина. Мне просто непонятны эти ожидания: с чего это престарелый Байден должен оказаться более действенным жандармом, нежели в свое время молодой и энергичный в других вопросах Обама. Мне уже приходилось писать, что, увы, ни Трамп, ни Байден не представляются мне хорошим выбором для Америки и, собственно, для судеб мира. Оба хуже! И это, вкупе с засевшим в Кремле чикатилой, является просто катастрофой нашего времени.

Тем не менее, все это не значит, что не следует признавать победу Джо Байдена только потому, что он представитель несимпатичной мне партии демократов. – Иначе, зачем тогда вообще выборы?

Мне пишут: Трамп дал Украине летальное оружие – Обама не давал, Трамп приструнил Иран, Трамп, наконец, большой друг Израиля. Я мог бы на это ответить, что даже в этих вопросах он непоследователен: Иран приструнил, а с северокорейским боровом закорешился, оружие Украине дал, но под давлением Конгресса, а за все время своей каденции ни слова дурного не сказал о виновнике агрессии против Украины – Путине, но дело не в этом. Трамп может быть трижды замечательным человеком и президентом, а Байден – трижды прохвостом.

Но американцы сделали выбор, большинством голосом проголосовали за Байдена. Поэтому, перефразируя известное выражение, приписываемое Вольтеру (а на самом деле принадлежащее автору его биографии английской писательнице Эвелине Беатрис Холл), скажу: я могу ненавидеть Байдена и его взгляды, но я готов жизнь отдать за то, чтобы он был президентом, потому что он победил на честных выборах.

Это не вопрос моих симпатий к Трампу или Байдену, к республиканцам или демократам. Не вопрос идеологии. Это вопрос готовности признать результаты демократических выборов такими, какие они есть, несмотря на наши симпатии и антипатии. Вопрос признания и соблюдения всеми принятых правил игры. – Иначе это не демократия.

Что касается краеугольного довода защитников Трампа о якобы имевших место массовых фальсификациях результатов выборов – это, с моей точки зрения, чистая конспирология. Во вчерашней статье я писал о непонимании Трампом, вслед за Путиным, самой сути Америки, если он мог рассчитывать на какой-то успех мятежа, на который он спровоцировал своих сторонников.

Подобное же непонимание сути устройства США – вообще любой страны зрелой демократии – демонстрируют те, кто полагает, что в Штатах можно так же запросто и массово, как в России, фальсифицировать результаты выборов (тем более что самое смешное, в пользу не действующего президента, а только идущего на "галеры").

Во-первых, это просто не в традиции любой страны западной демократии. Знаю, например, что в Германии на выборах и при последующем подсчете голосов, как правило, нет никаких наблюдателей – но не потому, что их не допускают на участки, а потому, что здесь никому в голову не придет, что результаты выборов могут быть каким-то образом "скорректированы" и потому процесс нужно контролировать. Другая правовая культура, да просто элементарная порядочность.

Во-вторых, человек, попавшийся на махинациях с подсчетом голосов, рискует очень многим, вплоть до потери свободы. Это вам не России и не любая другая страна бывшего СССР.

И, наконец, главное. В отлаженный демократический механизм Соединенных Штатов мог залететь один такой неприятный камешек, как Дональд Трамп, ставший даже президентом, что вызвало определенные потрясения и сбои в системе. Но в этой системе не могли дать сбой одновременно все ее части, все сдержки и противовесы. Не могли одновременно стать готовыми фальсифицировать итоги выборов члены счетных комиссий. Не могли стать готовыми закрыть на это глаза судьи, поскольку суд в США инстанция совершенно независимая. Не забудем про независимые СМИ. И так далее.

То, что Путин считает, что западные страны и, в частности, США устроены так же, как Россия – факт известный. Теперь выяснилось, что так полагает и Трамп, хотя он, в отличие от Путина, родился и вырос в Америке. – Иначе просто не объяснить логику его поведения! Но мы-то с вами должны понимать, что США, при всех их недостатках, при всей их левизне, политкорректности, BLM, левой профессуре, заполонившей университетские кафедры – это все-таки не Россия, это страна правовая, и мухлеж на выборах здесь просто непредставим!

В конце концов, если есть реальные, а не только конспирологические основания считать, что имели место фальсификации, повлиявшие на исход выборов, то это должно быть известно не только самому Трампу, его фанатичным поклонникам и любителям конспирологии. Почему же молчит Республиканская партия, почему не бьет во все колокола о попрании демократии в стране, почему не поднимет свой мощный голос в защиту президента, у которого украли победу, почему она, по сути, дистанцировалась от него? – Заметьте, это партия, которая, в отличие от оппозиции в России, не находится в загоне, не маргализована, а является одной из двух ведущих политических сил США! – Ответ, по-моему, очевиден: потому что республиканцы отдают себе отчет, что фальсификаций не было, что Трамп – проиграл.

Когда проигравший выборы лидер ведущей демократической страны мира так судорожно цепляется за власть (ничего похожего в современной истории я просто не припоминаю), – это прецедент, утверждающий новую реальность. Самое прискорбное, что подобные действия Трампа чреваты не только созданием новых стандартов поведения лидеров Запада – но и подтверждают и оправдывают давно принятые стандарты поведения авторитарных лидеров!

Теперь Путин и Лукашенко будут с полным основанием кивать в сторону Трампа: какие могут быть претензии к нам, если так цепляется за "галеры" лидер демократической страны, страны – флагмана свободы в мире!

И эта новая, нивелирующая демократические ценности прискорбная реальность может принести гораздо больше вреда, чем четырехлетняя (или восьмилетняя) деятельность на посту президента-демократа и пусть даже трижды левака Байдена. Впрочем, посмотрим еще, какой он левый…

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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