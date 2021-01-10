Как Россия «накалывает» Казахстан вакциной «Спутник V» 4 10.01.2021, 11:36

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Российские спецслужбы видят в вакцине от COVID-19 своего эмиссара.

Одной из стратегических задач для усиления российских влияний на международной арене в условиях пандемии является захват лидирующих позиций на рынках вакцин. Но мышление путинского руководства существенно отличается от подрывной деятельности СССР в годы «холодной войны» против стран Запада, но есть и параллели.

РФ очень хочет обогатиться на продажах творения своих военных микробиологов, рассматривая вакцины, как новую нефть. Также продвижение российского препарата будет означать формирование глубокой зависимости закупающих стран от Кремля, а значит, сделает их уязвимыми перед российскими влияниями, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Если судить по тому, как агрессивно россияне продвигают свой продукт, используя средства международной пропаганды, то российские спецслужбы видят в вакцине от COVID-19 «Спутник V» своего эмиссара и отмычки для проникновения специалистов иного профиля в страны-жертвы.

По имеющимся прогнозам текущая пандемия может быть лишь первым звеном в череде будущих более серьезных проблем. Речь идет, чуть ли не о пандемической эпохе, что означает крайнюю важность отбора надежных поставщиков вакцин уже сейчас. В Москве даже не скрывают, что их продукт рассчитан в основном на не самые богатые страны Азии, Африки и Латинской Америки. Но чтобы они лучше кололись «Спутником» крайне важно, дабы этот препарат застолбил себе позиции на постсоветском пространстве, где РФ все еще мнит себя эксклюзивным лидером. Под особым давлением такие страны, как Украина, Беларусь, республики Южного Кавказа и Центральной Азии, особенно Казахстан. Вот на казахский рынок российские вакцинные дилеры хотят зайти особенно глубоко, т.к. он несет символичную роль для азиатских клиентов в целом.

Но что особенно интересно, обещая казахам панацею от коронавируса, россияне не могут объяснить: почему население РФ по прошествии полугода с момента появления «Спутника» продолжает умирать от COVID-19, ведь избыточная смертность от него уже перевалила за 250000 человек! Масштабная вакцинация была объявлена лишь 2 декабря, и чтобы привить 75% населения России, необходимых для развития коллективного иммунитета, нужно 9 лет времени и 220 млн. доз вакцины. В общем, как и во времена СССР свои подождут, ведь международные «победы» важнее.

9 января российский пропагандистский канал RT заявил, что масштабное производство российской вакцины «Спутник V» планируется запустить во второй половине февраля 2021 года. Препарат будет производиться на мощностях ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс». Утверждается, что произойдет трансфер российских технологий без каких-либо нововведений.

Однако сразу возник ряд предостережений: технологически оборудование КФК все же отлично от мощностей АО «Генериум», и говорить о 100% копировании тяжело. Это делается не просто так, а для сваливания вины на казахов, если «Спутник» полностью провалится и деньги будут выброшены в трубу. Также риск несет «нежность вакцины», для хранения которой нужны специальные контейнеры и рефрижераторы, а в условиях Казахстана с его климатом это может быть очень критично — еще одна лозейка для россиян.

Важно указать, что казахи сами ведут разработку своей вакцины QazCovid-in в НИИ проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Также в декабре 2020 года была достигнута договоренность с производителями вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech о поставках.

В общем, казахи понимают все риски связанные с российской вакциной, от других иностранных препаратов российскую вакцину отличает нежелание разработчиков публично делиться информацией о производстве и апробации препарата, что ставит его под сомнение в глазах простых казахов. В соцсетях люди пишут: «Спутником V опасно колоться, мало ли какие осложнения могут быть, с такими-то противопоказаниями надо быть 100% здоровым…», «Эту дрянь я себе колоть не буду. Жду настоящую вакцину от Pfizer», «Дураков нет своим здоровьем рисковать». Не хотят люди быть наколотыми, что тут сделаешь.

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