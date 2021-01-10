Беларусь вышла на воскресные марши (Онлайн)4
- 10.01.2021, 11:42
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Сегодня — 155-й день непрерывных протестов.
Жители Минска и других городов Беларуси выходят сегодня на традиционные воскресные марши.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 155-го дня непрерывных протестов.
15:20 Медики вышли на прогулку в заснеженный лес и передают привет белорусам!
14:56 Марш проходит и в Гродно. Практически все областные города сегодня вышли.
14:08 На воскресный марш вышли и жители Бреста!
14:07 Танцевальный флешмоб «Иерусалим» прошел возле универмага «Беларусь» в Минске.
Танцевальный флешмоб «Иерусалим» прошел возле универмага «Беларусь» в Минске. pic.twitter.com/Yc5zTcU91d— charter97.org (@charter_97) January 10, 2021
13:48 Жители Курасовщины и Сеницы объединились в одну колонну и продолжают маршировать по Минску вместе!
13:33 Витебск сегодня протестует во всю мощь!
А вось так сёння адрываецца Віцебск! ☺️
Відэа: @Belsat_TV pic.twitter.com/koQAuABXJi
А вось так сёння адрываецца Віцебск! ☺️
13:27 Много людей вышло на марш в Каменной горке.
13:26 Протестовать вышли даже в деревне Бабарико!
13:18 Регионы тоже выходят на воскресные акции! На фото и видео: Молодечно, Борисов и Новогрудок.
12:46 «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет». Жители Лебяжьего вышли на мощный марш!
«Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет». Жители Лебяжьего вышли на мощный марш!— charter97.org (@charter_97) January 10, 2021
Источник: https://t.co/TqyHeBwskq pic.twitter.com/ka6GfW0oU5
12:18 Жители района Камвольного комбината в Минске вышли на традиционный воскресный марш.
Минск, район Камвольного комбината. Местные жители вышли на традиционный воскресный марш. pic.twitter.com/JAlKhRXwRT— charter97.org (@charter_97) January 10, 2021
12:16 ЖК «Магистр» передал партизанский привет всем свободным белорусам!
12:03 Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага.
Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага. pic.twitter.com/lt5kbIGB9q— charter97.org (@charter_97) January 10, 2021
11:50 «В год быка без пацука». Минские Шарики прогулялись по району.
11:49 Вольное Копище передает утренний привет: «Нас не спынiць! Наша возьме!».
11:48 Жители Новогрудка скандируют: «Мы вместе! Мы победим! Чудо будет!».
11:47 Ангарская тоже вышла на воскресную прогулку.
11:46 Участников марша в Зеленом Лугу поддержал сам Кастусь Калиновский!
11:40 Могилев вышел на акцию солидарности и протеста. Протестующие скандировали «Жыве Беларусь!» и пели «Разбуры турмы муры».
11:32 Жители Уручье массово вышли с бело-красно-белыми флагами на балконы дома.
11:04 Зеленый Луг вышел на громкий воскресный марш. Люди идут, чеканя лозунги.
10:39 Хатежино марширует с самого утра! Воскресные акции протеста охватывают Минский район.
10:27 Партизаны Ратомки, Минска и Светлогорска начали протестные акции с самого утра.
10:06 Минская Серебрянка с самого утра вышла на протест. Воскресенье в столице начинается бодро.
08:10 300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим». Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.