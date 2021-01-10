Беларусь вышла на воскресные марши (Онлайн) 4 10.01.2021, 11:42

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Сегодня — 155-й день непрерывных протестов.

Жители Минска и других городов Беларуси выходят сегодня на традиционные воскресные марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 155-го дня непрерывных протестов.

15:20 Медики вышли на прогулку в заснеженный лес и передают привет белорусам!

14:56 Марш проходит и в Гродно. Практически все областные города сегодня вышли.

14:08 На воскресный марш вышли и жители Бреста!

14:07 Танцевальный флешмоб «Иерусалим» прошел возле универмага «Беларусь» в Минске.

Танцевальный флешмоб «Иерусалим» прошел возле универмага «Беларусь» в Минске. pic.twitter.com/Yc5zTcU91d — charter97.org (@charter_97) January 10, 2021

13:48 Жители Курасовщины и Сеницы объединились в одну колонну и продолжают маршировать по Минску вместе!

13:33 Витебск сегодня протестует во всю мощь!

А вось так сёння адрываецца Віцебск! ☺️



Відэа: @Belsat_TV pic.twitter.com/koQAuABXJi — Белсат TV (@Belsat_TV) January 10, 2021

13:27 Много людей вышло на марш в Каменной горке.

13:26 Протестовать вышли даже в деревне Бабарико!

13:18 Регионы тоже выходят на воскресные акции! На фото и видео: Молодечно, Борисов и Новогрудок.

12:46 «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет». Жители Лебяжьего вышли на мощный марш!

12:18 Жители района Камвольного комбината в Минске вышли на традиционный воскресный марш.

Минск, район Камвольного комбината. Местные жители вышли на традиционный воскресный марш. pic.twitter.com/JAlKhRXwRT — charter97.org (@charter_97) January 10, 2021

12:16 ЖК «Магистр» передал партизанский привет всем свободным белорусам!

12:03 Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага.

Фаниполь присоединился ко флешмобу «Иерусалим». Жители вышли на акцию в цветах национального флага. pic.twitter.com/lt5kbIGB9q — charter97.org (@charter_97) January 10, 2021

11:50 «В год быка без пацука». Минские Шарики прогулялись по району.

11:49 Вольное Копище передает утренний привет: «Нас не спынiць! Наша возьме!».

11:48 Жители Новогрудка скандируют: «Мы вместе! Мы победим! Чудо будет!».

11:47 Ангарская тоже вышла на воскресную прогулку.

11:46 Участников марша в Зеленом Лугу поддержал сам Кастусь Калиновский!

11:40 Могилев вышел на акцию солидарности и протеста. Протестующие скандировали «Жыве Беларусь!» и пели «Разбуры турмы муры».

11:32 Жители Уручье массово вышли с бело-красно-белыми флагами на балконы дома.

11:04 Зеленый Луг вышел на громкий воскресный марш. Люди идут, чеканя лозунги.

10:39 Хатежино марширует с самого утра! Воскресные акции протеста охватывают Минский район.

10:27 Партизаны Ратомки, Минска и Светлогорска начали протестные акции с самого утра.

10:06 Минская Серебрянка с самого утра вышла на протест. Воскресенье в столице начинается бодро.

08:10 300 минчан провели самый массовый в истории танцевальный флешмоб «Иерусалим». Танцоры из 45 минских микрорайонов готовились к акции 10 дней.

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