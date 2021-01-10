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Помпео заявил о снятии «добровольных ограничений» на отношения между США и Тайванем

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  • 10.01.2021, 12:36
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Помпео заявил о снятии «добровольных ограничений» на отношения между США и Тайванем
Фото: Reuters

Все ранее действовавшие инструкции Госдепартамента объявлены недействительными.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что снимает «добровольно введенные ограничения» на отношения между США и Тайванем, сообщает «Голос Америки».

«Сегодня я объявляю о снятии всех этих добровольных ограничений», - говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепартаментом.

«Органы исполнительной власти должны считать недействительными все ранее изданные Госдепартаментом... инструкции относительно отношений с Тайванем», - добавил Помпео.

«Тайвань - динамично развивающаяся демократия и надежный партнер Соединенных Штатов. Тем не менее на протяжении нескольких десятилетий Государственный департамент руководствовался сложными внутренними ограничениями для регулирования взаимодействия наших дипломатов, военнослужащих и других официальных лиц со своими тайваньскими коллегами. Правительство Соединенных Штатов предпринимало эти действия в одностороннем порядке, пытаясь умиротворить коммунистический режим в Пекине. Больше этого не будет», - говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом.

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