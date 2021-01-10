Израильская компания по разработке аэротакси получила первый предзаказ на «летающую скорую помощь» 5 10.01.2021, 12:49

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Предварительный заказ включает четыре «летающих скорых помощи».

В пандемию коронавирусной инфекции необходимость в медицинских транспортных средствах резко возросла. Вероятно, именно это и подтолкнуло американскую некоммерческую службу санитарной авиации Hatzolah Air заключить контракт с израильской компанией Urban Aeronautics. В ближайшие годы последняя должна будет создать специальную модификацию своего аэротакси CityHawk, предназначенную для эвакуации больных, пишет Naked science.

Предварительный заказ включает четыре «летающих скорых помощи», однако точные даты поставки пока неизвестны. Аэротакси вертикального взлета и посадки CityHawk, на базе которого будет создана санитарная модификация, еще ни разу не поднималось в воздух. Согласно официальному пресс-релизу, специалисты Urban Aeronautics оценивают срок разработки в 3-5 лет. За такое доверие к перспективному проекту Hatzolah Air получит не только летательные аппараты, но и право быть их дистрибьютором на территории США.

Новость о заключенном контракте не стала неожиданностью для тех, кто следил за разработкой CityHawk. В Urban Aeronautics давно рассматривали экстренную медицинскую помощь в качестве одного из приоритетных направлений применения своего детища. Также, ранее в 2020 году компания подписала меморандум о взаимопонимании с Hatzolah Air. Обе организации договорились сотрудничать не только в качестве клиента и поставщика, но и в рамках разработки «летающей скорой помощи». Для израильского авиационно-космического предприятия очень полезен опыт американской некоммерческой экстренной службы.

Компания Hatzolah Air на благотворительной основе оказывает услуги авиационной транспортировки пациентов. В ее арсенале есть специально подготовленные санитарные самолеты на базе бизнес-джетов различного класса. Организация ведет свою деятельность по всему миру уже более полувека. Несмотря на бесплатность сервиса для пациентов, стоимость летного часа — один из ключевых параметров будущего санитарного аэротакси.

В публичных заявлениях Hatzolah Air или Urban Aeronautics этого не указано, однако можно предположить, что партнеры ожидают от CityHawk более выгодной эксплуатации, чем в случае вертолетов. А последних в парке некоммерческой экстренной службы нет. Расширить свою зону деятельности в черту мегаполисов Hatzolah Air давно могла с помощью винтокрылых машин, но до сих пор этого не сделала.

Аэротакси CityHawk будет компактным летательным аппаратом с шестью посадочными местами в кабине, одно из которых займет пилот. Силовая установка — два компактных газотурбинных двигателя, которые приводят в движение два двухвинтовых импеллера спереди и сзади фюзеляжа. Основным достоинством этого транспорта должна стать компактность. CityHawk разрабатывается с учетом максимальной ширины не более двух с половиной метров — не больше, чем предельный габарит обычного автомобиля.

При длине порядка восьми метров, CityHawk на земле займет не больше места, чем небольшой автобус или грузовик. Таким образом спектр доступных взлетно-посадочных площадок для этого аэротакси становится максимально большим. Подобная компактность становится ключевым конкурентным преимуществом для санитарной авиации. Такая «скорая помощь» сможет эвакуировать пациента практически из любой точки города. Тогда как вертолету придется искать подходящую площадку и дожидаться, пока больного к нему доставят.

Вполне вероятно, что вместо газотурбинной установки на CityHawk появится водородная. Четыре электродвигателя — по одному на каждый винт для надежности — будут приводится в действие за счет вырабатываемой в топливных элементах энергии. По крайней мере, последние концепты данного аэротакси на официальном сайте демонстрируют именно такую компоновку. Тем не менее, до своего первого полета оригинальный транспорт может еще не раз измениться.

Но нельзя сказать, что Urban Aeronautics действуют вслепую или до сих пор не показали впечатляющий результат. На протяжении последних почти двадцати лет израильская компания активно разрабатывает различные дроны вертикального взлета и посадки для военных. Прототипом CityHawk служит беспилотник Cormorant, уже не раз доказавший свою высокую мобильность и широкий функционал.

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