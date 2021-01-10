Стало известно, кто станет советником Байдена по делам России 4 10.01.2021, 13:46

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РФ будет выделена в отдельное направление в Совете национальной безопасности США.

В Совете национальной безопасности США вновь появится отдельное направление, посвященное России, и возглавит его бывшая сотрудница ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор. Об этом информирует пресс-служба избранного президента США Джо Байдена.

Ранее она работала старшим офицером разведки, одновременно занимая должность заместителя сотрудника национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете при Управлении национальной разведки и старшего аналитика в Центральном разведывательном управлении.

Кендалл-Тейлор также была старшим научным сотрудником и директором программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. Кендалл-Тейлор родилась в Сан-Диего и окончила Принстонский университет, получив докторскую степень. Кандидат политических наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Она живет в Бетесде, штат Мэриленд, с мужем и тремя детьми.

При Трампе в Совете национальной безопасности направления России и Европы были объединены. Теперь же, как во времена Обамы, появилась отдельная структура по делам России и Центральной Азии.

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