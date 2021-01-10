закрыть
10 января 2021, воскресенье, 15:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, кто станет советником Байдена по делам России

4
  • 10.01.2021, 13:46
  • 6,144
Стало известно, кто станет советником Байдена по делам России

РФ будет выделена в отдельное направление в Совете национальной безопасности США.

В Совете национальной безопасности США вновь появится отдельное направление, посвященное России, и возглавит его бывшая сотрудница ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор. Об этом информирует пресс-служба избранного президента США Джо Байдена.

Ранее она работала старшим офицером разведки, одновременно занимая должность заместителя сотрудника национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете при Управлении национальной разведки и старшего аналитика в Центральном разведывательном управлении.

Кендалл-Тейлор также была старшим научным сотрудником и директором программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. Кендалл-Тейлор родилась в Сан-Диего и окончила Принстонский университет, получив докторскую степень. Кандидат политических наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Она живет в Бетесде, штат Мэриленд, с мужем и тремя детьми.

При Трампе в Совете национальной безопасности направления России и Европы были объединены. Теперь же, как во времена Обамы, появилась отдельная структура по делам России и Центральной Азии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народ вышел, чтобы победить
Народ вышел, чтобы победить Андрей Санников
Это касается всех нас
Это касается всех нас Ирина Халип
Путин и Лукашенко окажутся на скамье подсудимых
Путин и Лукашенко окажутся на скамье подсудимых Леонид Невзлин
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский