Акции маленькой компании Signal Advance взлетели на 1100% после твита Илона Маска 5 10.01.2021, 14:22

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Фото: Reuters

Глава Tesla посоветовал переходить на зашифрованный мессенджер.

Глава Tesla Илон Маск в четверг порекоммендовал пользователям переходить на зашифрованный мессенджер Signal. Из-за этого к вечеру пятницы акции маленькой медицинской компании из Техаса Signal Advance выросли на 1100%, заметил телеканал CNBC.

Маск написал в твиттере короткое сообщение «Пользуйтесь Signal» после того, как приложение WhatsApp запланировало изменения в политике конфиденциальности: с 8 февраля сервис начнет передавать данные пользователей компании Facebook.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

После этого инвесторы начали скупать акции Signal, но не учли, что мессенджер действует на некоммерческой основе и не торгуется на бирже. В результате произошла массовая скупка компании с похожим названием — Signal Advance.

По данным Bloombeg, Signal Advance из Техаса была основана в 1992 году. Компания производит медицинское оборудование, в ней нет штатных сотрудников, кроме генерального директора. До случая с твитом Маска акции Signal Advance торговались по цене около 60 центов, руководству компании даже не нужно было предоставлять отчеты в Комиссию по ценным бумагам США.

Теперь акции Signal Advance стоят более семи долларов, а рыночная капитализация медицинской компании составляет $660 млн.

Команда зашифрованного мессенджера Signal отреагировала в твиттере:

«Не это ли имеют в виду биржевые аналитики, когда говорят, что рынок подает смешанные сигналы? Мы понимаем, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы.

Мы — независимая компания, наша единственная инвестиция ― в вашу конфиденциальность».

В 2020 году цена акций китайской компании Zoom Technologies выросла в тысячу раз, когда инвесторы перепутали ее с платформой для видеоконференций Zoom. Известный сервис представлен на бирже тикером ZM, а вот китайская компания-тезка обозначает себя как ZOOM.

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