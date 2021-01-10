В Казахстане проходят выборы в парламент, оппозиция устраивает акции протеста 1 10.01.2021, 14:33

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Демократические активисты вышли на улицы и призывают к бойкоту.

В Казахстане проходят выборы в мажилис, нижнюю палату парламента, и маслихаты всех уровней. В выборах участвуют пять партий, в избирательных бюллетенях они указаны в следующем порядке: Народная партия Казахстана, «Нур Отан», «Ауыл», «Ак жол», замыкает этот список партия «Адал». Ни одна из партий не является оппозиционной, сообщает «Радио Азаттык».

Единственная официально зарегистрированная политическая партия, которая относит себя к оппозиции, — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)— объявила в ноябре о бойкотировании выборов, сославшись на то, что на политическом поле страны по-прежнему доминируют «те же» политические элиты.

Голосование началось в 7 утра по местному времени. Избирательные участки, общее число которых превышает 10 тысяч, будут открыты до 20 часов.

В пяти областях — Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской, которые находятся в другом часовом поясе, голосование стартует на час позже. Более 60 избирательных участков, по информации Центральной избирательной комиссии, открыты за рубежом при дипломатических представительствах Казахстана.

Сегодня, как предполагается, будут избраны 98 депутатов мажилиса по партийным спискам. Оставшиеся девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана (АНК) — консультативным органом, который объединяет этнокультурные центры и которым руководит бывший президент Нурсултан Назарбаев, сохраняющий широкие полномочия несмотря на отставку в прошлом году и возглавляющий доминирующую на политическом поле страны партию «Нур Отан». Выборы депутатов от АНК, как ожидается, пройдут завтра.

По данным ЦИК, в списки избирателей включены 11,9 миллиона человек. Для этих выборов бюллетеней изготовили более 12 миллионов.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать более семи процентов голосов избирателей. В случае, если семипроцентный порог сумеет преодолеть только одна партия, то в парламент попадает и партия, которая заняла на выборах второе место, вне зависимости от того, сколько избирателей за нее проголосовали.

Члены мажилиса и маслихатов избираются сроком на пять лет. В маслихаты — местные представительные органы должны быть избраны 3 276 депутатов (в маслихаты областей, столицы, городов Алматы и Шымкент — 589 человек, городов областного значения — 596 человек, районные — 2 091 человек).

Впервые в истории страны депутаты маслихатов избираются только по партийным спискам. Согласно поправкам к закону от 2018 года, самовыдвиженцы баллотироваться не могут.

Перед выборами 10 января были серьезно ужесточены требования к наблюдателям. Им, в частности, запретили фото- и видеосъемку на участках, новые правила также не позволили некоторым организациям отправить своих представителей для мониторинга выборов. Накануне голосования было введено обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для наблюдателей и членов избирательных комиссий.

10 января в Алматы проходит акция против парламентских выборов. Полиция задерживает протестующих. На площади Республики были задержаны несколько десятков человек. Подходы к площади и сама площадь оцеплены.

Задержанные, предположительно представители движения «Оян, Казахстан», пытались пробиться к митингующим. Акцию проводят представители создаваемой Демократической партии Казахстана во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители «Оян, Казахстан».

Общественные организации, активисты в разных регионах и правозащитники заявляли об усилении давления в преддверии голосования. Одно из сообщений появилось 9 января, в «день тишины», когда в городе Шымкенте полиция изъяла удостоверения наблюдателя, предназначавшиеся для 600 человек, которые должны были наблюдать за выборами 10 января в разных регионах.

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