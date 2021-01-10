Найден возможный пособник убийц Александра Тарайковского 17 10.01.2021, 15:18

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Таракан наградил его медалью.

Установлен очередной преступник режима Лукашенко – это заместитель командира специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности по специальной подготовке ГАИ ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Рытиков Алексей Вячеславович, 28.03.1984 г.р.

Он лично обеспечил беспрепятственный проезд 10.08.2020 к перекрестку проспекта Пушкина и улицы Притыцкого сотрудников антитеррористического подразделения КГБ «Альфа», специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», а также ОМОН, в ходе действий которых по разгону мирных протестующий был убит Александр Тарайковский, пишет телеграм-канал By_Pol.

За проявленные мужество и героизм Рытиков А.В. награжден антинародным правителем медалью «За отвагу».

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