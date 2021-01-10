Медики выяснили, что может сдержать коронавирус в 2021 году 1 10.01.2021, 15:34

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ВОЗ обратилась с призывом к специалистам всех стран.

Как заявил в эфире телеканала «Еспресо» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Всемирная организация здравоохранения призвала все страны продолжать противоэпидемические мероприятия, касающиеся карантина, и внедрять иммунопрофилактику.

По его словам, в основе ограничений лежит соблюдение социальной дистанции, ношение масок и мытье рук.

«Именно этот комплекс мер позволит нам преодолеть или сдержать распространение коронавируса», – сказал Ляшко.

Он добавил, что сейчас стоит вопрос сознательной ответственности каждого, ведь уже доказано, что если бы все мыли руки 5 раз в день, то произошло бы снижение заболеваемости на 35%.

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