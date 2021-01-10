«Надо показать, что тысячи людей, которые выходили на улицы Минска, никуда не делись» 10.01.2021, 15:45

Мнение участника протестов.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился своим мнением о протестах в Беларуси:

- Я очень рад, что люди из закрытых чатов до сих пор выходят на акции протеста в своих районах. Это безопасная форма протеста, но долго так протестовать нельзя.

Учитывая, что место сбора объявляется только в закрытом чате, большинство жителей района, желающих присоединиться к акции, просто не могут этого сделать, так как не знают о месте и времени сбора. Также не могут приехать в Минск люди из других регионов, где не дают собраться. Это значительно уменьшает количество протестующих, что очень заметно.

Таким образом люди просто вернутся в рутинные дела и со всем смиряться. Да, Лукашенко эти немногочисленные марши раздражают, но он считает, что в основном протест он подавил. Поэтому собирая ВНС он хочет показать, что его всецело поддерживают и люди поняли, что только с ним Беларусь может быть сильной. Этого нельзя допустить.

Мое мнение: нужно провести в ближайшее хоть один большой марш. Я понимаю, что это грозит риском больших задержаний. Но сейчас этот риск оправдан.

Этот марш покажет и Лукашенко и миру, что те тысячи людей, которые требовали его отставки никуда не делись и сдаваться не собираются. Учитывая предстоящее принятие решения по проведению ЧМ по хоккею и обсуждение новых санкций, мы должны показать, что Лукашенко своих методов по подавлению протеста не изменил.

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