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В квартиру россиян залетела ракета

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  • 10.01.2021, 15:55
  • 9,628
В квартиру россиян залетела ракета

Видеофакт.

Жители Саратова вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что в квартире разбиты окна, а на холодильнике лежит сигнальная ракета. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале

Семья сперва подумала, что в квартиру, которая расположена на 19-м этаже, залетел фейерверк. Однако позже выяснилось, что в окно попала ракета СХТ-40, которую используют для сигнализации о химической тревоге. На опубликованных кадрах видно, что снаряд расплавил верхнюю поверхность холодильника.

Кто и когда запустил снаряд в жилом районе, неизвестно. Хозяева квартиры написали заявление в полицию.

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